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Трамп "стал" новым Папой Римским: что известно (ФОТО)

Трамп появился в виде Папы Римского. Однако пока только на сгенерированном изображении от искусственного интеллекта.

сегодня, 08:19
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Slava Kot

Президент США Дональд Трамп опубликовал новую фотографию, где он выступает в образе Папы Римского. Таким образом Трамп отреагировал на разговоры о возможности стать понтификом.

Трамп "стал" новым Папой Римским: что известно (ФОТО)

Дональд Трамп

Дональд Трамп в собственной соцсети Truth Social опубликовал сгенерированную искусственным интеллектом фотографию, где он представлен в образе Папы Римского. Это произошло на фоне заявлений Трампа, недавно выразившего желание стать Папой Римским.

"Я хотел бы быть Папой Римским. Это был бы мой выбор номер один", — сказал Трамп вскоре после похорон Папы Франциска.

Кроме того, сенатор-республиканец Линдси Грэм прямо призвал Ватикан рассмотреть кандидатуру Трампа как возможного нового Папу Римского. По словам американского политика, комбинация Папа Римского и президента США имела бы много преимуществ.

"Трамп открыт к идее стать следующим Папой. Это действительно был бы темный кандидат, но я прошу папский конклав и католических верующих быть беспристрастными к этой возможности!", — сказал Грэм.

На изображении, которое опубликовал Трамп, он сидит на позолоченном стуле в одежде Папы Римского и свисающем на его животе большом золотом крестом.

Трамп ”стал” новым Папой Римским: что известно (ФОТО) - фото 2

Трамп в образе Папы Римского

Ранее портал "Комментарии" писали, что Дональд Трамп изменил мнение о Владимире Путине. Теперь президент США не думает, что российский диктатор гениальный лидер, а считает его вассалом Китая.

Также "Комментарии" сообщал о том, кто станет новым Папой Римским. Стали известны главные кандидаты на замену Франциска, которые изберут нового понтифика на конклаве в мае этого года.



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Источник: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump
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