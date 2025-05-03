Трамп "стал" новым Папой Римским: что известно (ФОТО)

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Slava Kot
Президент США Дональд Трамп опубликовал новую фотографию, где он выступает в образе Папы Римского. Таким образом Трамп отреагировал на разговоры о возможности стать понтификом.
Дональд Трамп
Дональд Трамп в собственной соцсети Truth Social опубликовал сгенерированную искусственным интеллектом фотографию, где он представлен в образе Папы Римского. Это произошло на фоне заявлений Трампа, недавно выразившего желание стать Папой Римским.
Кроме того, сенатор-республиканец Линдси Грэм прямо призвал Ватикан рассмотреть кандидатуру Трампа как возможного нового Папу Римского. По словам американского политика, комбинация Папа Римского и президента США имела бы много преимуществ.
На изображении, которое опубликовал Трамп, он сидит на позолоченном стуле в одежде Папы Римского и свисающем на его животе большом золотом крестом.
Трамп в образе Папы Римского
Ранее портал "Комментарии" писали, что Дональд Трамп изменил мнение о Владимире Путине. Теперь президент США не думает, что российский диктатор гениальный лидер, а считает его вассалом Китая.
Также "Комментарии" сообщал о том, кто станет новым Папой Римским. Стали известны главные кандидаты на замену Франциска, которые изберут нового понтифика на конклаве в мае этого года.
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