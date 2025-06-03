Трамп стал посмешищем: почему президент США оказался в такой ситуации

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Лиля Воробьева
У президента США Дональда Трампа вряд ли иссякнет терпение по отношению к российскому лидеру Владимиру Путину, и тот еще надолго останется для него примером для подражания.
Дональд Трамп (фото из открытых источников)
Из-за своей политики Трамп оказался в довольно противоречивой ситуации. На это обращают внимание даже представители Республиканской партии в Сенате США, в том числе сенатор Линдси Грэм. Этот факт особенно показателен, ведь Трамп должен учитывать позицию собственной политической силы. Такое мнение высказал политолог и преподаватель Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Петр Олещук.
Авторитет Трампа сильно страдает из-за его противоречивых заявлений: сначала он говорил, что сможет завершить войну через 24 часа, затем – через 100 дней. Сначала он заявлял, что доверяет Путину, потому что тот якобы хочет мира, а позже уже высказал противоположное мнение – что Путин действительно не стремится к миру.
Сегодняшняя ситуация для Трампа крайне непростая. С одной стороны, он не хочет вводить санкции против России, а с другой – постоянно ими угрожает.
Политолог обращает внимание, что Трамп сейчас вынужден убеждать республиканских сенаторов и конгрессменов не спешить с введением санкций и подождать еще две недели.
По его словам, сейчас Трамп пытается исправить ситуацию громкими заявлениями вроде: "Путин сошел с ума", "Путин пожалеет", "Путин играет с огнем", "Путин даже не представляет, от чего Трамп спас Россию". Политолог считает, что такая риторика еще некоторое время будет работать, но уже в июне Сенат перейдет к голосованию за законопроект о санкциях, и тогда Трампу придется сделать выбор.
Таким образом, Трамп пытается демонстрировать контроль над ситуацией, однако на самом деле оказался в ловушке, которую создал сам себе, и которую окончательно запер за ним Владимир Путин.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что ближайший соратник Трампа призвал к самому жесткому наказанию Путина . Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон выразил поддержку усиления санкций против России, о чем сообщает New York Post. Его позиция совпадает с инициативами представителей обеих партий в Сенате, призывающих к новым ограничениям против Кремля.
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