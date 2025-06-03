Трамп стал посмешищем: почему президент США оказался в такой ситуации

У президента США Дональда Трампа вряд ли иссякнет терпение по отношению к российскому лидеру Владимиру Путину, и тот еще надолго останется для него примером для подражания.

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

Из-за своей политики Трамп оказался в довольно противоречивой ситуации. На это обращают внимание даже представители Республиканской партии в Сенате США, в том числе сенатор Линдси Грэм. Этот факт особенно показателен, ведь Трамп должен учитывать позицию собственной политической силы. Такое мнение высказал политолог и преподаватель Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Петр Олещук.

Авторитет Трампа сильно страдает из-за его противоречивых заявлений: сначала он говорил, что сможет завершить войну через 24 часа, затем – через 100 дней. Сначала он заявлял, что доверяет Путину, потому что тот якобы хочет мира, а позже уже высказал противоположное мнение – что Путин действительно не стремится к миру.

Сегодняшняя ситуация для Трампа крайне непростая. С одной стороны, он не хочет вводить санкции против России, а с другой – постоянно ими угрожает.

Политолог обращает внимание, что Трамп сейчас вынужден убеждать республиканских сенаторов и конгрессменов не спешить с введением санкций и подождать еще две недели.

"Но это лишь вызывает насмешки, ведь Трамп уже в третий раз обещает, что отреагирует на действия Путина через две недели, но в третий раз ничего не происходит. Все это превращает Трампа и его угрозы в адрес Путина в объект насмешки", — подчеркнул Олещук.

По его словам, сейчас Трамп пытается исправить ситуацию громкими заявлениями вроде: "Путин сошел с ума", "Путин пожалеет", "Путин играет с огнем", "Путин даже не представляет, от чего Трамп спас Россию". Политолог считает, что такая риторика еще некоторое время будет работать, но уже в июне Сенат перейдет к голосованию за законопроект о санкциях, и тогда Трампу придется сделать выбор.

Во-первых, если процесс начнет разворачиваться без участия Трампа, это будет свидетельствовать о потере им контроля над собственной партией. тупик Вероятно, он сейчас надеется, что все как-то решится само собой, а он будет создавать вид, что все идет по плану. Однако сейчас такой подход уже не работает".

Таким образом, Трамп пытается демонстрировать контроль над ситуацией, однако на самом деле оказался в ловушке, которую создал сам себе, и которую окончательно запер за ним Владимир Путин.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что ближайший соратник Трампа призвал к самому жесткому наказанию Путина . Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон выразил поддержку усиления санкций против России, о чем сообщает New York Post. Его позиция совпадает с инициативами представителей обеих партий в Сенате, призывающих к новым ограничениям против Кремля.

Сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь выступили авторами законопроекта, предусматривающего 500% таможенные пошлины для стран, закупающих энергоресурсы из России. Грэм подчеркнул, что есть члены Палаты представителей, готовые одобрить документ и передать его президенту Дональду Трампу, однако пока неизвестно, поддержит ли Трамп эти ограничения на фоне переговоров между Россией и Украиной. Законопроект, инициированный Грэмом и Блюменталем, уже получил поддержку более 80 сенаторов.