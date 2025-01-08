Трамп становится на землю: он начинает оценивать реальные возможности

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Slava Kot
После предвыборных заявлений об окончании войны в Украине за 24 часа и давления на другие страны избранный президент США Дональд Трамп изменил свою риторику и будет реально оценивать свои возможности, считает политический эксперт Владимир Цыбулько.
Дональд Трамп. Фото: EPA-EFE/JIM LO SCALZO
Владимир Цыбулько в эфире телеканала "Эспрессо" заявил, что Трамп стал "приземляться", ведь баланс в обеих палатах парламента не позволит ему свободно принимать все его решения.
Политический эксперт считает, что смена риторики Трампа сигнализирует об окончательном окончании выборов в США. Кроме того, лидер республиканцев начинает вести себя не как кандидат в президенты, а собственно как избранный президент.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что стало известно, когда будет готов мирный план Трампа по окончании войны в Украине.
Также "Комментарий" писали, что появилась реакция Дании на заявления Трампа о его желании купить Гренландию.
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