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Трамп становится на землю: он начинает оценивать реальные возможности

Дональд Трамп и его команда начинает "становиться на землю" по поводу будущей политики

сегодня, 08:53
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Автор:
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Slava Kot

После предвыборных заявлений об окончании войны в Украине за 24 часа и давления на другие страны избранный президент США Дональд Трамп изменил свою риторику и будет реально оценивать свои возможности, считает политический эксперт Владимир Цыбулько.

Трамп становится на землю: он начинает оценивать реальные возможности

Дональд Трамп. Фото: EPA-EFE/JIM LO SCALZO

Владимир Цыбулько в эфире телеканала "Эспрессо" заявил, что Трамп стал "приземляться", ведь баланс в обеих палатах парламента не позволит ему свободно принимать все его решения.

"Он с огромным напряжением протолкнул на новую каденцию спикера нижней палаты Джонсона, которого в Украине очень хорошо знают за задержку на полгода помощи Украине. Поэтому окружение Трампа начинает приземляться, становиться на землю, опираться на действующее законодательство и понимать, что возможностей у них больших особо и нет", — сказал Цыбулько.

Политический эксперт считает, что смена риторики Трампа сигнализирует об окончательном окончании выборов в США. Кроме того, лидер республиканцев начинает вести себя не как кандидат в президенты, а собственно как избранный президент.

"Окружение действующего президента Байдена не останавливается в санкционной политике сегодня. Сегодня изрядно ударили по Китаю, объявив санкции на строительные компании, самую судоходную компанию Китая. Так что ситуация с такой картины мира кандидата Трампа начинает возвращаться в формат президента Трампа. И это более приземленная ситуация. ", — добавил Цыбулько.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что стало известно, когда будет готов мирный план Трампа по окончании войны в Украине.

Также "Комментарий" писали, что появилась реакция Дании на заявления Трампа о его желании купить Гренландию.



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Источник: https://espreso.tv/svit-otochennya-trampa-pochinae-stavati-na-zemlyu-i-rozumiti-shcho-velikikh-mozhlivostey-u-nikh-nemae-politichniy-ekspert-tsibulko
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