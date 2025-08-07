logo

Трамп ставит перед выбором страны Глобального Юга: при чем здесь Украина

Индия выступает сигналом для других: все серьезно

7 августа 2025, 08:10
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Все намекает на то, что тарифы США против Индии должны быть первым шагом. Просто потому, что самостоятельно они не работают, и если администрация США действительно хочет прекратить войну России против Украины, это должен быть только один из элементов широкой кампании. Такое мнение высказал нардеп, политический обозреватель Николай Княжицкий.

Трамп ставит перед выбором страны Глобального Юга: при чем здесь Украина

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Политик отмечает, что если идея состоит в том, чтобы заставить весь мир, в частности страны Глобального Юга, давить на Владимира Путина, то все развивается в правильном направлении.

"Индия в этом случае выступает сигналом для других: все серьезно. Отсрочка на 21 день, а это, честно говоря, очень мало для изменения тарифных ставок, фактически предоставляет дополнительный срок для соответствующей части мира, чтобы она наконец-то определилась, чего хочет больше – поддерживать Путина или зарабатывать на США", – отметил нардеп.

Николай Княжицкий отмечает, что следующими шагами должны стать дополнительные санкции против нефтяной инфраструктуры России, в частности против танкеров теневого флота, но еще важнее усиление контроля за соблюдением уже действующих санкций. Ведь большинство танкеров продолжили перевозить нефть даже после попадания в санкционные списки.

"В любом случае, мы наблюдаем реальные изменения в подходах президента Дональда Трампа к России. Не знаю, позволит ли это остановить войну, но в совокупности с другими мерами – такими как усиление военной поддержки Украины и борьба с нарушителями санкций, потенциал для этого есть", – констатировал нардеп.

Читайте на портале "Комментарии" — новые санкции против РФ и ее союзников, о которых в последнее время довольно часто говорили в Белом доме, рассматриваются как первый шаг в стратегии усиленного давления на Кремль. Президент Трамп, ранее воздерживавшийся от жестких действий, теперь выдвинул Путину ультиматум: либо он согласится заключить мирное соглашение до пятницы, либо столкнется с жесткими санкциями. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Financial Times со ссылкой на нескольких информированных собеседников в Белом доме.




