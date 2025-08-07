Трамп ставит перед выбором страны Глобального Юга: при чем здесь Украина

Все намекает на то, что тарифы США против Индии должны быть первым шагом. Просто потому, что самостоятельно они не работают, и если администрация США действительно хочет прекратить войну России против Украины, это должен быть только один из элементов широкой кампании. Такое мнение высказал нардеп, политический обозреватель Николай Княжицкий.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Политик отмечает, что если идея состоит в том, чтобы заставить весь мир, в частности страны Глобального Юга, давить на Владимира Путина, то все развивается в правильном направлении.

"Индия в этом случае выступает сигналом для других: все серьезно. Отсрочка на 21 день, а это, честно говоря, очень мало для изменения тарифных ставок, фактически предоставляет дополнительный срок для соответствующей части мира, чтобы она наконец-то определилась, чего хочет больше – поддерживать Путина или зарабатывать на США", – отметил нардеп.

Николай Княжицкий отмечает, что следующими шагами должны стать дополнительные санкции против нефтяной инфраструктуры России, в частности против танкеров теневого флота, но еще важнее усиление контроля за соблюдением уже действующих санкций. Ведь большинство танкеров продолжили перевозить нефть даже после попадания в санкционные списки.

"В любом случае, мы наблюдаем реальные изменения в подходах президента Дональда Трампа к России. Не знаю, позволит ли это остановить войну, но в совокупности с другими мерами – такими как усиление военной поддержки Украины и борьба с нарушителями санкций, потенциал для этого есть", – констатировал нардеп.

