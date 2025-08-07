Трамп ставит перед выбором страны Глобального Юга: при чем здесь Украина

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Все намекает на то, что тарифы США против Индии должны быть первым шагом. Просто потому, что самостоятельно они не работают, и если администрация США действительно хочет прекратить войну России против Украины, это должен быть только один из элементов широкой кампании. Такое мнение высказал нардеп, политический обозреватель Николай Княжицкий.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Политик отмечает, что если идея состоит в том, чтобы заставить весь мир, в частности страны Глобального Юга, давить на Владимира Путина, то все развивается в правильном направлении.
Николай Княжицкий отмечает, что следующими шагами должны стать дополнительные санкции против нефтяной инфраструктуры России, в частности против танкеров теневого флота, но еще важнее усиление контроля за соблюдением уже действующих санкций. Ведь большинство танкеров продолжили перевозить нефть даже после попадания в санкционные списки.
Читайте на портале "Комментарии" — новые санкции против РФ и ее союзников, о которых в последнее время довольно часто говорили в Белом доме, рассматриваются как первый шаг в стратегии усиленного давления на Кремль. Президент Трамп, ранее воздерживавшийся от жестких действий, теперь выдвинул Путину ультиматум: либо он согласится заключить мирное соглашение до пятницы, либо столкнется с жесткими санкциями. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Financial Times со ссылкой на нескольких информированных собеседников в Белом доме.