Трамп столкнется с более сложными проблемами в отношениях с Путиным, чем с ХАМАС, - The Spectator

Избранному президенту США Дональду Трампу будет сложнее взаимодействовать с Владимиром Путиным, чем с палестинской группировкой ХАМАС. Такое мнение высказал военный эксперт Майкл Эванс в статье The Spectator.

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Он напоминает о предупреждении Трампа, который заявил, что если ХАМАС не освободит своих заложников и не прекратит боевые действия в Газе до 20 января, в день его инаугурации, последствия будут катастрофическими.

"Трамп не объяснил, что именно он подразумевает под окончанием войны, но угрозы были достаточно эффективными. Президент Джо Байден и его команда национальной безопасности провели все важные переговоры для достижения соглашения, но именно "подпись" Трампа на документе придал ей вес", – пишет аналитик.

Эванс выражает сомнения в том, сможет ли Трамп добиться такого же успеха в решении войны в Украине. Он подчеркивает, что главной проблемой для Трампа будет Владимир Путин.

"Российский президент будет гораздо более тяжелым собеседником, тем более что он не проявляет интереса к компромиссным решениям. Путин заявляет о готовности к переговорам, но уже определил свои требования: сохранение подконтрольных ему территорий, захваченных с 24 февраля 2022 года, и обещание, что Украина не станет членом НАТО", — отмечает эксперт.

Эванс считает, что Трамп имеет ограниченные возможности для маневра, и "напыщенность на этот раз не поможет". Он уже вынужден был отказаться от нереалистического обещания прекратить боевые действия сразу после возвращения в Белый дом. В частности, аналитик отмечает, что будущий специальный посланник по Украине и России, генерал-лейтенант Кит Келлогг, представил маловероятный план завершения конфликта, затянув переговоры до 100 дней.

"Период в 24 часа или 100 дней не будет иметь большого значения для Путина, у которого есть больше рычагов влияния, чем у Биньямина Нетаньяху в отношениях с Трампом. Нетаньяху мог бы потерять все, если бы отказался от сотрудничества с Трампом. Для него было важно заручиться поддержкой будущего президента как в личных, так и в национальных интересах", — отмечает эксперт.

Портал "Комментарии" писал, что Израиль и ХАМАС достигли договоренностей о прекращении огня. Соглашение между Израилем, Хамасом и другими сторонами вступит в силу в воскресенье, 19 января. Об этом сообщил премьер-министр Катара Мохаммед бин Абдулрахман Аль Тани во время пресс-конференции в Дос.