Трамп столкнулся с дилеммой: США теряют рычаги влияния

Дональд Трамп столкнется с более сплоченной группой антагонистов США, сблизившихся после вторжения России в Украину в 2022 году, чем это было при первом его президентстве.

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Reuters пишет, что ранее Трамп применял свою особую дипломатичность по отношению к противникам Вашингтона, публично дружив с Россией и Северной Кореей, отдельно усиливая давление на Китай и Иран.

"Трамп, вступивший в должность в понедельник, пообещал прекратить войну России в Украине, сдержать ядерную программу Ирана и противодействовать Китаю, одновременно наращивая американскую армию", — отмечает издание.

Однако Россия наладила партнерство с Китаем, Ираном и КНДР. По словам аналитиков, как сообщает издание, группировка четырех врагов США приводит к потере рычагов влияния для США и их партнеров.

"Дилемма для Трампа, выразившего желание "поладить с Россией" и пытающегося потеснить Китай в торговле, заключается в том, что партнерство Москвы с Пекином ограничивает как готовность России сотрудничать с Вашингтоном, так и уязвимость Китая перед давлением США", — сказал Дэниел. Рассел из вашингтонского Института политики азиатского общества.

Члены новой администрации признают проблему.

"Китай дешево покупает нефть у Ирана, Иран использует это, чтобы отправлять ракеты и беспилотники в Россию, которые затем поражают критически важную инфраструктуру Украины", — сказал Майк Вальц, будущий советник по национальной безопасности в интервью Fox News в ноябре.

Разделить партнеров будет непросто, пишет издание. Северная Корея, например, может иметь меньше стимулов сотрудничать непосредственно с Соединенными Штатами, сказал Майкл Фроман, работавший в кабинете Обамы торговым представителем США, а сейчас президент исследовательского центра Совета по международным отношениям.

В то время как Трамп во время своего первого срока считал, что сможет договориться с Пхеньяном, Фроман сказал, что непонятно, заинтересована ли Северная Корея во взаимодействии с США теперь, когда она имеет более широкую поддержку России и Китая.

К тому же команда Трампа снова обсуждает возможность вести прямые переговоры с Ким Чен Ин.

Эксперты отмечают, что в альянсе могут появиться раскол, а Трамп постарается разделить страны там, где это возможно. При этом подчеркнули, что очень важно иметь возможность полагаться на альянсы, потому что Соединенные Штаты не могут противостоять всем этим игрокам сами.

Напомним, что решение Трампа, как писал портал "Комментарии", может значительно усугубить ситуацию на фронте для Украины.



