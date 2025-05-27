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Трамп стремится разделить мир на троих: детали сделки

Трамп хочет поделить весь мир между США, РФ и Китаем

сегодня, 16:20
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Ткачик Олеся

Президент США Дональд Трамп все более отчетливо демонстрирует стремление трансформировать глобальное устройство в сторону разделения мира в сферы влияния. Этот подход напоминает политику империй XIX века, об этом пишет журналист Эдвард Вонг для The New York Times.

Трамп стремится разделить мир на троих: детали сделки

Дональд Трамп

В материале говорится, что такие идеи Трампа вызывают беспокойство. В частности, его стратегия по войне России против Украины, интерес к Южной Америке, Гренландии и Панамскому каналу, а также риторика в общении с Китаем и Россией вызывают тревогу как в Европе, так и в Азии.

Трамп предложил план урегулирования войны, который, по оценкам экспертов, выгоден в первую очередь Кремлю. Американский президент допускает сохранение российского контроля над частью оккупированных территорий Украины и одновременно предусматривает американский доступ к ее ресурсам – фактическое перераспределение страны по имперской логике.

Трамп отказался от ультимативного требования прекращения огня Россией. Его приверженность Путину и сомнительное отношение к НАТО усилили опасения европейцев относительно надежности США как союзника.

Как отмечает профессор международной политики Моника Даффи Тофт, лидеры типа Трампа, Путина или Си Цзиньпина стремятся к "мнимому прошлому", где крупные государства делили между собой территории более слабых. По ее мнению, риторика о "величии" часто маскирует попытки восстановить контроль над регионами.

Несмотря на заявления соратников Трампа о том, что тот "не имеет целостного видения мирового порядка" и Вашингтон не симпатизирует концепции сфер влияния, на практике действия Трампа — в частности, намерения приобрести Гренландию, присоединить в США Канаду или создать в Латинской Америке что-то вроде места содержания депортированных — свидетельствуют о месте содержания депортированных.

Аналитики отмечают, что в своей внешней политике Трамп ведет себя так, будто ведет переговоры между "великими игроками", которые договариваются между собой – США, Китай и Россия.

"Пекин очень хочет большого соглашения с США относительно сфер влияния. И его первоочередной фокус – это Тайвань", – сказала Юнь Сун, аналитика по вопросам Китая в вашингтонском аналитическом центре Стимсона.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в США заподозрили, что Трамп сошел с ума.




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Источник: https://www.nytimes.com/2025/05/26/us/politics/trump-russia-china.html
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