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Трамп свернул не туда: чем уже недовольны американцы

Политический рейтинг Трампа продолжает снижаться

сегодня, 09:04
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Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп сталкивается с недовольством граждан его экономической и внешней политикой, взрывными скандалами в администрации и военной стратегией. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Reuters".

Трамп свернул не туда: чем уже недовольны американцы

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Завершившийся в среду Трехдневный опрос Reuters/Ipsos показал, что одобрение работы Трампа на посту президента упало на 2 процентных пункта по сравнению с опросом, проведенным 21-23 марта, и на 4 пункта ниже 47% одобрения, которое он имел вскоре после вступления в должность 20 января.

Отмечается, что Трамп получил свой самый высокий рейтинг одобрения на первом сроке, 49%, вскоре после вступления в должность в январе 2017 года. Его самый низкий рейтинг за первый срок был равен 33% в декабре 2017 года. Его общее одобрение остается выше, чем на протяжении большей части его первого срока.

Если же говорить о предшественнике Трампа демократе Джо Байдене, то, находясь в Белом доме он имел самый низкий рейтинг – 35% — накануне президентских выборов в ноябре прошлого года.

Американцы, которые участвовали в опросе, поставили Трампу низкие балы за его управление экономикой, которое одобрили 37%, а 30% одобрили его работу по решению проблемы высокой стоимости жизни – вопрос, который также сыграл в минус Байдену.

Около половины респондентов — 52% — согласились с утверждением, что повышение тарифов на автомобили и автозапчасти, которое является частью объявленного Трампом нового тарифного пакета, навредит близким им людям. Примерно столько же сказали, что повышение тарифов принесет больше вреда, чем пользы.

Около трети американцев — преимущественно из Республиканской партии Трампа — заявили, что не согласны с утверждениями о том, что тарифы нанесут вред.

Читайте также на портале "Комментарии" — менее 20% американцев выступают за присоединение Канады и полусуверенного острова Гренландия к Соединенным Штатам, согласно новому опросу, опубликованному во вторник.




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Источник: https://www.reuters.com/default/trump-approval-falls-43-lowest-since-returning-office-reutersipsos-poll-finds-2025-04-02/
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