Трамп таки доигрался: кто готовится покинуть США из-за действий новой власти

Большинство ученых в США рассматривают возможность миграции из-за действий администрации Трампа. Об этом свидетельствуют опросы на веб-сайте Nature, в социальных сетях и в электронном бюллетене Nature Briefing. Согласно данным, три четверти от общего числа респондентов – всерьез рассматривают возможность покинуть Соединенные Штаты, предпочтя проживание и работу в Европе и Канаде.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Отмечается, что администрация Трампа урезала финансирование исследований и поставила на паузу преобладающую часть финансируемой из федерального бюджета научной деятельности в соответствии с общегосударственной инициативой сокращения расходов под руководством миллиардера Илона Маска.

Нападения на иммигрантов и борьба за академическую свободу дали повод для исследователей смутиться, поскольку неопределенность и беспокойство пронизывают все аспекты исследовательской деятельности США.

Многие респонденты хотели бы переехать в страны, где у них уже есть коллеги, друзья, семья или знакомый язык. Некоторые из тех, кто раньше переехал в США на работу, теперь строят планы по возвращению в свою родную страну.

Многие другие ученые не рассматривали переезд, пока новый глава Белого дома не начал существенно урезать финансирование и увольнять исследователей. Сейчас студенты, аспиранты и ученые теряют финансовую поддержку, что особенно опасно для начинающих.

Но иностранные институты пользуются этим. Многие университеты за рубежом видят в этом возможность, которая выпадает раз в поколение и вопросы меняются от "могли бы мы хоть кого-то нанять из США" до "сколько мы смогли бы трудоустроить тех, кто обратился к нам".

Некоторые ученые не планируют покидать США: "американская наука имеет лучшие исследовательские возможности", "я никуда не уеду, это смешно". Но большинство ученых рассматривают такую возможность.

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