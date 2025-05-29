Трамп таки может не досидеть до конца своего срока: президенту США готовят адский удар

Политолог и директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев предполагает, что история с импичментом Дональда Трампа может повториться и он может не завершить свой президентский срок. Он отмечает, что США – федерация, где законы в разных штатах существенно отличаются.

Дональд Трамп. Фото: СNN

По словам Золотарева, президентские выборы ясно продемонстрировали глубокий политический раскол между республиканскими и демократическими штатами. Демократы до сих пор приходят в себя от поражения, и стремительное падение рейтинга Трампа является тревожным сигналом. Промежуточные выборы в Конгресс могут стать поворотным моментом, после которого Трамп рискует потерять политическое влияние.

Политолог также добавляет, что если нынешние тенденции сохранятся, импичмент может стать реальностью. Он также отмечает, что пока у Трампа нет значительных достижений, кроме жесткой политики по нелегальной иммиграции, которую поддерживает часть населения.

Недавно Трамп выразил разочарование из-за массированных обстрелов Украины, но подчеркнул, что США не будут вводить строгие санкции против России, чтобы не нарушить дипломатические договоренности. Он обратился к Владимиру Путину с предупреждением не "играть с огнем".

В то же время сенатор-республиканец Чак Грассли призвал Трампа ответить на российские атаки и ввести санкции против РФ.

Как уже писали "Комментарии", в США усиливается давление со стороны влиятельных групп на законодателей, чтобы те заняли более жесткую позицию по отношению к России. Об этом заявил бывший руководитель Службы внешней разведки Украины генерал армии Николай Маломуж.