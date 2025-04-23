Трамп теряет рейтинг: что думают американцы о действиях президента

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Кречмаровская Наталия
Президент США Дональд Трамп приближается к первому условному рубежу – 100 дней в должности. Однако американцы не слишком удовлетворены решениями президента. Издание CNN сообщает, что рейтинг Трампа падает.
Дональд Трамп. Фото портал "Комментарии"
СМИ сообщает, что по результатам опроса рейтинг одобрения Трампа упал на 7 процентных пунктов с начала февраля, и это изменение возвращает его к цифрам, которые он видел на этом этапе во время своего первого срока.
Меньше половины общественности сейчас выражает уверенность в способности Трампа решать широкий спектр вопросов.
Как пишет издание, мнения американцев разделились следующим образом:
48% говорят, что они по крайней мере уверены, что он может принимать правильные решения по иммиграционной политике.
Процент тех, кто уверен в том, что он сможет заключать торговые соглашения, справиться с чрезвычайными ситуациями в сфере здравоохранения и принимать правильные решения по экономической или налоговой политике составляет 45%.
Уверенность, что он может руководить исполнительной ветвью власти, выразили 44% или принимать правильные решения по внешней политике — 44%, политики по абортам — 43% или политики здравоохранения 41%, и только 33% уверены в его способности объединить страну.
Напомним, Трамп, как писал портал "Комментарии", может оставить американцев без продуктов.
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