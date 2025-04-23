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Трамп теряет рейтинг: что думают американцы о действиях президента

Что думают американцы о решении Трампа: результаты опроса

сегодня, 21:30
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Кречмаровская Наталия

Президент США Дональд Трамп приближается к первому условному рубежу – 100 дней в должности. Однако американцы не слишком удовлетворены решениями президента. Издание CNN сообщает, что рейтинг Трампа падает.

Трамп теряет рейтинг: что думают американцы о действиях президента

Дональд Трамп. Фото портал "Комментарии"

"Согласно обнародованному сегодня опросу Pew Research Center, рейтинг одобрения президента Дональда Трампа упал до 40%, поскольку он приближается к 100-дневному сроку своего второго срока в Белом доме", — говорится в сообщении.

СМИ сообщает, что по результатам опроса рейтинг одобрения Трампа упал на 7 процентных пунктов с начала февраля, и это изменение возвращает его к цифрам, которые он видел на этом этапе во время своего первого срока.

“Опрос показывает, что снижение коснулось большинство демографических подгрупп, но особенно оно заметно среди “менее восторженных” сторонников Трампа на выборах 2024 года (75% его избирателей, которые не поддерживали его "решительно", теперь одобряют его, по сравнению с 88% в феврале) кто не голосовал на прошлогодних выборах (одобряют 31% по сравнению с 44%)”, — говорится в сообщении.

Меньше половины общественности сейчас выражает уверенность в способности Трампа решать широкий спектр вопросов.

Как пишет издание, мнения американцев разделились следующим образом:

  • 48% говорят, что они по крайней мере уверены, что он может принимать правильные решения по иммиграционной политике.

  • Процент тех, кто уверен в том, что он сможет заключать торговые соглашения, справиться с чрезвычайными ситуациями в сфере здравоохранения и принимать правильные решения по экономической или налоговой политике составляет 45%.

  • Уверенность, что он может руководить исполнительной ветвью власти, выразили 44% или принимать правильные решения по внешней политике — 44%, политики по абортам — 43% или политики здравоохранения 41%, и только 33% уверены в его способности объединить страну.

Напомним, Трамп, как писал портал "Комментарии", может оставить американцев без продуктов.





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Источник: https://edition.cnn.com/politics/live-news/trump-presidency-news-04-23-25?t=1745427657744
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