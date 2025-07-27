Трамп теряет терпение из-за Путина: что США требует от России

Президент США Дональд Трамп ожидает реальных шагов от Кремля по прекращению войны против Украины. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, подчеркнув, что американский лидер больше не готов тратить время на "пустые разговоры" с российским диктатором Владимиром Путиным.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

В интервью Fox News госсекретарь США Марко Рубио заявил, что президент Дональд Трамп теряет терпение из-за безрезультатности переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. По словам Рубио, американский лидер остается заинтересованным окончить войну в Украине, однако требует конкретных действий, а не слов от Москвы.

"Он не хочет больше ждать, пока Россия что-то сделает, чтобы закончить эту войну, которая не его, но он хочет ее завершения… Многое в этом взаимодействии было об игре на время и тактике задержки, чтобы казалось, будто они хотят мира, но на самом деле нет. Он не попадет в ловушку бесконечных разговоров о переговорах!", — сказал Рубио.

По его словам, Трамп установил 50-дневный срок для Путина, в течение которого Россия должна предпринять реальные шаги в направлении мира. В противном случае США могут просмотреть подход к диалогу с Кремлем. Как отмечает Рубио, несмотря на "хорошие разговоры", ни один из контактов с Путиным не привел к реальному прогрессу.

Рубио также заявил, что президент США остается ключевым игроком в переговорах, который берет на себя решающий этап любых договоренностей. Он назвал Трампа "переговорщиком, любящим свое дело".

"Наша работа — заключать эти соглашения, доводить их обычно до 95% согласия, а затем он приходит и завершает дело, будь то в торговле или, надеемся, в вопросах мира. Это его роль, и она очень влиятельна. Те последние 5%, те последние шаги всегда самые тяжелые в любых переговорах", — пояснил Рубио.

Отдельно Рубио обратил внимание на роль третьих стран в продолжении войны в Украине. По его словам, без поддержки со стороны Китая и Ирана Россия не смогла бы вести войну в таких масштабах в течение длительного времени.

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