Трамп точно не покинет Украину, не достигнув хотя бы перемирия: есть важная деталь

На публике президент США Дональд Трамп и госсекретарь Марко Рубио могут сколь угодно рассказывать о том, что в поле зрения Вашингтона не может быть только Украина и есть, мол, куча более важных дел. Однако не решить украинский кейс Трамп попросту не может. Такое мнение в эксклюзивном интервью нашему порталу высказал директор Центра исследований проблем гражданского общества, эксперт СНБО в 2001-2011 гг. по вопросам замороженных конфликтов в Евразии Виталий Кулик.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Эксперт согласен с тем, что действительно трудно спрогнозировать дальнейшие шаги американского лидера. Ведь Трамп по своей натуре может слишком контраверсивно действовать и не слишком озабочен последствиями.

"Однако есть определенные оговорки, которые важны. И такими обусловленностями, например, является то, что Украина находится в фокусе трамповской политики и, не решив украинский кейс, Трампу будет сложно двигаться в решении других внешнеполитических сложностей. Поэтому, по-моему, когда мы говорим о каком-то демарше, развороте, переориентации на что-то другое со стороны Трампа, я бы не впадал в какой-то чрезмерный алармизм. Потому что, отказавшись от участия в решении украинского вопроса, Трамп не сможет сформировать успешную основу для взаимодействия с Китаем. Трамп не сможет решить вопрос формирования базиса миропорядка, о чем был анонсирован им и представителями его администрации", – отметил Виталий Кулик.

Эксперт добавил, что если Трамп и решит выходить из переговорного процесса по Украине, то это отразится на всех его других позициях и не учитывать это Белый дом не может. С другой стороны, отмечает Виталий Кулик, независимо от различных психологических особенностей Трампа, он не может долго концентрироваться на каких-то одних темах. Он может перепрыгивать с темы на тему. И тема Украины может утратить свою актуальность. Но потом это обернется американцам провалом за провалом в Южной Азии, Китае, Латинской Америке и т.д. А поражения для Трампа не приемлемы.

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