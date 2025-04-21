Трамп точно не покинет Украину, не достигнув хотя бы перемирия: есть важная деталь

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Кравцев Сергей
На публике президент США Дональд Трамп и госсекретарь Марко Рубио могут сколь угодно рассказывать о том, что в поле зрения Вашингтона не может быть только Украина и есть, мол, куча более важных дел. Однако не решить украинский кейс Трамп попросту не может. Такое мнение в эксклюзивном интервью нашему порталу высказал директор Центра исследований проблем гражданского общества, эксперт СНБО в 2001-2011 гг. по вопросам замороженных конфликтов в Евразии Виталий Кулик.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Эксперт согласен с тем, что действительно трудно спрогнозировать дальнейшие шаги американского лидера. Ведь Трамп по своей натуре может слишком контраверсивно действовать и не слишком озабочен последствиями.
Эксперт добавил, что если Трамп и решит выходить из переговорного процесса по Украине, то это отразится на всех его других позициях и не учитывать это Белый дом не может. С другой стороны, отмечает Виталий Кулик, независимо от различных психологических особенностей Трампа, он не может долго концентрироваться на каких-то одних темах. Он может перепрыгивать с темы на тему. И тема Украины может утратить свою актуальность. Но потом это обернется американцам провалом за провалом в Южной Азии, Китае, Латинской Америке и т.д. А поражения для Трампа не приемлемы.
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