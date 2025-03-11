Трамп тратит миллионы денег американских налогоплательщиков для игры в гольф

Пока Илон Маск ищет программы для сокращения расходов бюджета и увольняет американских чиновников, президент США Дональд Трамп четверть своего времени проводит за игрой в гольф тратя бюджетные деньги на постоянные перелеты из Белого дома в свое имение Мар-а-Лаго.

Трамп играет в гольф. Фото: Сет Вениг/AP

Согласно анализу HuffPost, Дональд Трамп с 48 дней в должности президента 13 играл в гольф. Таким образом, американский лидер проводит 27% своего президентства с любимой игрой. Шесть из семи выходных он провел во Флориде.

Военные перевозят кортежи Трампа с помощью самолетов C-17, а сам президент летает на Air Force One вместе со своим окружением, что стоит значительных расходов. Кроме перелетов, чтобы добраться от имения Трампа Мар-а-Лаго до гольф-клуба, нужно вернуться на материк с барьерного острова, поэтому во время путешествия Трампа водный путь патрулируют полицейские лодки с пулеметами, установленными на носах. Судно береговой охраны также расположено у пляжа в Атлантике.

Существуют также дополнительные расходы, включая местные правоохранительные органы и собак, ищущих взрывчатку. После того как в прошлом году Трамп пережил две попытки убийства, меры безопасности были значительно усилены.

По подсчетам, поездки Трампа для игры в гольф обошлись американским налогоплательщикам более чем в 18 миллионов долларов. Общая сумма поездок Трампа для игры в гольф во время его первого президентства составила 151,5 миллиона долларов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США возникли вопросы к Илону Маску на 13 миллиардов.

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