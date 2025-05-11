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Трамп требует, чтобы Украина немедленно согласилась по требованию РФ

Трамп сомневаться, что Украина заключит соглашение с Путиным, потому что понял, что РФ этого не хочет

сегодня, 19:38
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Лиля Воробьева

Дональд Трамп заявил, что Украина немедленно согласится на переговоры в Турции. По крайней мере, они смогут определить, возможно ли мирное соглашение. Соответствующее заявление он разместил в своей социальной сети.

Трамп требует, чтобы Украина немедленно согласилась по требованию РФ

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

Также он сомневается, что Украина заключит соглашение с Путиным

"Президент Путин из России не хочет заключать соглашение о прекращении огня с Украиной, зато он хочет встретиться в четверг в Турции, чтобы обсудить возможное завершение КРОВОПРОЛИВИЯ. Украина должна НЕМЕДЛЕННО согласиться на это. По крайней мере, она сможет выяснить, возможно ли лидер заключит соглашение, а если нет — могут действовать соответственно! Я начинаю сомневаться, что Украина заключит соглашение с Путиным, слишком занятым празднованием Победы во Второй мировой войне — войне, которую невозможно было бы выиграть (даже близко!) без Соединенных Штатов Америки ПРОВЕДИТЕ ВСТРЕЧУ, НЕМЕДЛЕННО",- написал он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Эрдоган прокомментировал идею Путина о мирных переговорах в Стамбуле и сделал ряд заявлений. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщает Управление коммуникаций Президента Турецкой Республики.

Как говорится в сообщении, в ходе беседы обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Францией, а также региональные и глобальные вопросы.

"Президент Эрдоган заявил, что война между Украиной и Россией достигла исторической точки перелома, которую необходимо использовать. Он подчеркнул готовность Турции внести любой вклад в достижение перемирия и обеспечения устойчивого мира, включая проведение переговоров на своей территории", — говорится в сообщении.

Также там отмечается, что Эрдоган подчеркнул важность продолжения сотрудничества для начала переговоров относительно устойчивого мира между Украиной и Россией, а также в процессе восстановления Украины.


 



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