Трамп требует, чтобы Украина немедленно согласилась по требованию РФ

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Лиля Воробьева
Дональд Трамп заявил, что Украина немедленно согласится на переговоры в Турции. По крайней мере, они смогут определить, возможно ли мирное соглашение. Соответствующее заявление он разместил в своей социальной сети.
Дональд Трамп (фото из открытых источников)
Также он сомневается, что Украина заключит соглашение с Путиным
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Эрдоган прокомментировал идею Путина о мирных переговорах в Стамбуле и сделал ряд заявлений. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщает Управление коммуникаций Президента Турецкой Республики.Как говорится в сообщении, в ходе беседы обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Францией, а также региональные и глобальные вопросы.
Также там отмечается, что Эрдоган подчеркнул важность продолжения сотрудничества для начала переговоров относительно устойчивого мира между Украиной и Россией, а также в процессе восстановления Украины.
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