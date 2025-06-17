Трамп требует капитуляции от Ирана: что происходит на Ближнем Востоке

Трамп заявил, что требует безоговорочной капитуляции от Ирана. Ибо теперь США полностью контролирует небо над Ираном, а также он знает местонахождение верховного лидера Ирана. Такие заявления он сделал в своей соцсети.

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

"У Ирана были хорошие навигаторы и другое оборонное оборудование, и их было предостаточно, но они не идут ни в какое сравнение с "вещами" американского производства. Никто не делает это лучше, чем старые добрые США", — написал президент США в соцсети Truth Social.

Дональд Трамп заявил, что местонахождение верховного лидера Ирана ему точно известно, но США не намерены его устранять, "по крайней мере сейчас".

Трамп отметил, что не хотел бы задействовать американских военных для решения иранской проблемы, но терпение Вашингтона заканчивается.

"Мы точно знаем, где он прячется. Он легкая мишень, но там ему безопасно – мы не собираемся его уничтожать (убивать!). По крайней мере, не сейчас", – понесло президента США в Truth Social.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, почему Трамп срочно уехал с саммита G7 . Массированный удар российских войск по Украине и преждевременный отъезд президента США с саммита "Большой семерки".

Украинский политолог Вадим Денисенко считает, что с высокой долей вероятности президента США Дональда Трампа предупредили о массированной атаке россиян на Киев. И здесь не имеет большого значения, кто это сделал – россияне или американская разведка. Факт остается фактом.

Политолог обратил внимание, что последние два месяца Украина, европейцы и ряд республиканцев давили на Дональда Трампа, чтобы он, наконец, жестко выступил против россиян. Этот раунд, к сожалению, остался за Путиным, а на саммите "Большой семерки" сразу после обстрела россиян – тема санкций стала бы главной. Трамп не хочет принимать никаких решений, поэтому он решил уехать.



