Трамп требует от губернатора Мэна персональных «искренних извинений»: что произошло

Президент США Дональд Трамп призвал губернатора штата Мэн Джанет Миллс принести ему "самые искренние извинения" после их острого обсуждения политики по поводу трансгендерных спортсменов в начале месяца.

Дональд Трамп

В частности, в субботу Трамп опубликовал свое требование в соцсети Truth Social. Это произошло через несколько дней после того, как Министерство образования США пришло к выводу, что штат Мэн нарушил защиту, предусмотренную федеральным законом Title IX администрации Трампа, позволив трансгендерным девушкам соревноваться в женских спортивных командах и пользоваться соответствующими раздевалками.

Трамп заявил, что "штат Мэн" уже извинился от имени губернатора после ее конфронтации с ним во время встречи губернаторов в Белом доме. Тогда Миллс пообещала оспорить президентский указ о запрете участия трансгендерных студентов-спортсменов в женских соревнованиях. Впрочем, Трамп заявил, что этих извинений ему недостаточно.

"Мы до сих пор не услышали извинений лично от губернатора, а именно ее позиция имеет значение в таких случаях", — написал Трамп в Truth Social.

Трамп заявил, что он требует извинений именно от Миллса.

"Поэтому мы требуем искренних извинений непосредственно от губернатора, а также заявления, что она больше никогда не будет делать таких незаконных вызовов федеральному правительству, прежде чем это дело будет решено", — добавил он.

Помимо требования извинений от Миллс, Трамп также использовал свою платформу, чтобы усилить критику федеральных судей, принимавших решение против реализации некоторых его указов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп подписал указ, запрещающий трансгендерным спортсменам участвовать в женских видах спорта.



