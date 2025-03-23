Трамп требует от губернатора Мэна персональных «искренних извинений»: что произошло

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Ткачик Олеся
Президент США Дональд Трамп призвал губернатора штата Мэн Джанет Миллс принести ему "самые искренние извинения" после их острого обсуждения политики по поводу трансгендерных спортсменов в начале месяца.
Дональд Трамп
В частности, в субботу Трамп опубликовал свое требование в соцсети Truth Social. Это произошло через несколько дней после того, как Министерство образования США пришло к выводу, что штат Мэн нарушил защиту, предусмотренную федеральным законом Title IX администрации Трампа, позволив трансгендерным девушкам соревноваться в женских спортивных командах и пользоваться соответствующими раздевалками.
Трамп заявил, что "штат Мэн" уже извинился от имени губернатора после ее конфронтации с ним во время встречи губернаторов в Белом доме. Тогда Миллс пообещала оспорить президентский указ о запрете участия трансгендерных студентов-спортсменов в женских соревнованиях. Впрочем, Трамп заявил, что этих извинений ему недостаточно.
Трамп заявил, что он требует извинений именно от Миллса.
Помимо требования извинений от Миллс, Трамп также использовал свою платформу, чтобы усилить критику федеральных судей, принимавших решение против реализации некоторых его указов.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп подписал указ, запрещающий трансгендерным спортсменам участвовать в женских видах спорта.
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