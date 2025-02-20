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Трамп требует от «нелегитимного» Зеленского взятку: детали циничного плана

Трамп хочет, что Украина дала Штатам огромную взятку, чтобы они чем-то ей могли помочь в будущем

сегодня, 09:33
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Ткачик Олеся

Американский президент Дональд Трамп называет Владимира Зеленского диктатором, нелегитимным президентом с уровнем поддержки в четыре процента. Впрочем, как заметил политолог Петр Олещук, он не видел никаких проблем, чтобы "нелегитимный" Зеленский подписал "подарок" для США на 500 млрд. долларов и все это сделал не читая и не проводя консультаций с правительством и народом.

Трамп требует от «нелегитимного» Зеленского взятку: детали циничного плана

Дональд Трамп

"По сути, Трамп требовал взятку. На 500 млрд., потому что он – значимая фигура. Взятка, потому что все эти ресурсы должны были осваивать с американской стороны частные компании. Конечно, с бункерным дедом легче. Он пообещал отдать все. Со взятками у него нормально. Уже объявлено о возможности разработки российских нефтяных месторождений и т.д.", – говорит Олещук.

А после этого, добавляет эксперт, американцы будут рассказывать об Украине как о "самой коррумпированной стране мира", и им будет поддакивать венгерский премьер Виктор Орбан из собственного шикарного поместья, записанного на родственников.

Впрочем, Олещук считает, что все происходящее вокруг Украины касается не только нашего государства. В частности, он обратил внимание на сообщение от Bild, в котором говорится, что в рамках переговоров России со Штатами обсуждается вывод американских войск с территории государств, ранее входивших в Варшавский блок и СССР, то есть со всей Восточной Европы.

The New York Times пишет, что в договоренностях с Россией администрация Трампа видит возможность вывести войска из Европы и направить их для сдерживания Китая.

"На человеческом языке: уже сейчас речь идет о "сдаче" не только Украины, а ряда союзников США. Примечательно, что именно этого официально требовал российский МИД в своем "ультиматуме" осенью 2021 года. Чтобы НАТО отдало им все, что присоединило после падения "Железного занавеса". И теперь Трамп готовится выполнить старый путинский ультиматум", – говорит политолог.

То есть, добавляет он речь идет о переделе Европы на основе империализма и неоколониализма.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что после критики Трампа Зеленскому предложили подать в отставку.




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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0DjSvUHzGV7x2egs3PXdWWt6bLNYjY7koNeyCkKZUmxFKFKhc4BtzhENAtLc3TBpkl&id=100000541433652&locale=ru_RU

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