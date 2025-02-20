Трамп требует от «нелегитимного» Зеленского взятку: детали циничного плана

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Ткачик Олеся
Американский президент Дональд Трамп называет Владимира Зеленского диктатором, нелегитимным президентом с уровнем поддержки в четыре процента. Впрочем, как заметил политолог Петр Олещук, он не видел никаких проблем, чтобы "нелегитимный" Зеленский подписал "подарок" для США на 500 млрд. долларов и все это сделал не читая и не проводя консультаций с правительством и народом.
Дональд Трамп
А после этого, добавляет эксперт, американцы будут рассказывать об Украине как о "самой коррумпированной стране мира", и им будет поддакивать венгерский премьер Виктор Орбан из собственного шикарного поместья, записанного на родственников.
Впрочем, Олещук считает, что все происходящее вокруг Украины касается не только нашего государства. В частности, он обратил внимание на сообщение от Bild, в котором говорится, что в рамках переговоров России со Штатами обсуждается вывод американских войск с территории государств, ранее входивших в Варшавский блок и СССР, то есть со всей Восточной Европы.
The New York Times пишет, что в договоренностях с Россией администрация Трампа видит возможность вывести войска из Европы и направить их для сдерживания Китая.
То есть, добавляет он речь идет о переделе Европы на основе империализма и неоколониализма.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что после критики Трампа Зеленскому предложили подать в отставку.
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