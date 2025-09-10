Трамп назвал жесткое наказание для подозреваемого в убийстве украинки

Президент США Дональд Трамп отреагировал на убийство украинки Ирины Заруцкой в Соединенных Штатах и призвал приговорить подозреваемого Декарлоса Брауна-младшего к смертной казни.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

В своей социальной сети Truth Social Трамп назвал Брауна "животным" и заявил, что тот должен быть быстро осужден и казнен.

"ЖИВОТНОЕ, которое так жестоко убило прекрасную молодую девушку из Украины, которая приехала в Америку в поисках мира и безопасности, должно быть "быстро" осуждено и приговорено только к СМЕРТНОЙ КАРЕ. Другого выбора не может быть!!!", — написал Трамп.

Ранее Трамп обещал взять под личный контроль дело по убийству украинки в США.

Что известно об убийстве Ирины Заруцкой

23-летняя украинка Ирина Заруцкая переехала в США, спасаясь от войны России против Украины. 22 августа ее тело с многочисленными ножевыми ранениями было обнаружено на станции легкорельсового транспорта South End в городе Шарлотт, штат Северная Каролина.

По подозрению в нападении задержали 34-летнего бездомного Декарлоса Брауна-младшего. Ему предъявлено обвинение в убийстве первой ступени. У мужчины есть долгая криминальная история, в частности он совершал кражи и нападения на людей. Следствие сообщило, что между ним и Заруцкой не было никаких предварительных конфликтов, а мотивы преступления остаются неизвестными.

