Трамп удивил своей новой просьбой в Сенат США: важные детали

Президент США Дональд Трамп обратился к сенаторам от Республиканской партии с просьбой отложить рассмотрение санкционного законопроекта против России, включающего и ограничения для третьих стран. Об этом сообщил Роджер Уикер, глава сенатского комитета по делам вооруженных сил.

Дональд Трамп. Фото: СNN

По его словам, Трамп лично попросил лидера республиканского большинства в Сенате Джона Тьюна не выносить документ на голосование на этой неделе.

Речь идет о двухпартийной инициативе, которая была подана еще в начале апреля. Она предусматривает вторичные санкции для партнеров РФ, а также введение импортных пошлин в 500% на продукцию из стран, продолжающих покупать у России энергоносители — в том числе нефть, газ и уран.

Этот законопроект стал частью более широкой стратегии Сената США, направленной на усиление экономического давления на Москву, особенно в свете продолжения войны против Украины и растущих связей России с Китаем и Ираном.

Однако, не все в Сенате поддерживают документ. Сенатор Рэнд Пол из Кентукки в своей колонке для Responsible Statecraft заявил, что санкции могут нанести экономический ущерб самим Соединенным Штатам, а также привести к стратегическим просчетам.

Как уже писали "Комментарии", Соединенные Штаты пока не приняли окончательные решения по дальнейшему оказанию военной или гуманитарной помощи Украине. Об этом сообщил представитель США при НАТО Мэтью Витакер во время онлайн-брифинга накануне встречи министров обороны стран-членов Альянса в Брюсселе.

Витакер отметил, что президент Дональд Трамп стремится к скорейшему завершению войны в Украине, однако убежден, что путь к миру не лежит из-за военного решения. По его мнению, вооруженный конфликт может завершиться только за столом переговоров – при условии, что обе стороны продемонстрируют готовность к конструктивному диалогу.