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Трамп удивил заявлением о дальнейшей судьбе санкций против России

24 февраля Великобритания объявила о введении крупнейшего пакета санкций против России за весь этот период.

сегодня, 12:45
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Клименко Елена

Президент США Дональд Трамп не исключил возможность снятия санкций с России в будущем, однако отметил, что это пока не обсуждается. Он поделился этим мнением во время встречи с журналистами в Белом доме.

Трамп удивил заявлением о дальнейшей судьбе санкций против России

Санкции против РФ. Фото: Reuters

На вопрос о возможности снятия санкций в рамках переговоров между США и Россией по завершению войны в Украине Трамп ответил:

"Нет, санкции пока не отменены. Думаю, в какой-то момент это может произойти, но сейчас это не актуально".

В то же время, именно 24 февраля, когда исполнилось три года с момента полномасштабного вторжения России в Украину, Великобритания объявила о введении крупнейшего пакета санкций против России за весь этот период. Санкции сосредоточены на блокировании финансовых потоков, поддерживающих российскую военную машину, а также на организациях в третьих странах, помогающих России вести войну, а также на слабых звеньях поставок, на которых Россия зависит.

Австралия и Новая Зеландия также объявили о введении новых санкций против России на третью годовщину ее вторжения в Украину. Австралия, например, уже ввела более 1400 санкций против России с начала войны, а Новая Зеландия наложила ограничения на 52 российских граждан и компаний, активно поддерживающих агрессивные действия России.

Не осталась в стороне и Европейский Совет, одобривший 16-й крупный пакет санкций, направленный на еще большее ограничение способности России вести войну. Этот пакет включает экономические санкции и ограничения, которые должны повлиять на основные сектора российской экономики, в том числе на помогающие финансировать ее незаконные агрессивные действия против Украины.

Как уже писали "Комментарии", глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что Европейский Союз может говорить о санкциях с Россией только после того, как увидит реальные шаги Москвы до окончания войны и попытки установить справедливый мир в Украине.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=DRdydQV53nQ&ab_channel=AssociatedPress
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