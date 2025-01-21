Трамп удивил заявлением о Северной Корее

Президент США Дональд Трамп назвал Северную Корею "ядерной страной", чем вызвал критику в Южной Корее. По словам Трампа, северокорейский диктатор Ким Чен Ын будет рад его президентству.

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Дональд Трамп после инаугурации выступил перед журналистами в Овальном кабинете и ответил на вопросы об угрозах для США со стороны других стран, в частности КНДР. По словам Трампа, США и Северная Корея "поладили".

"Я думаю, что сейчас у нас их много. Сейчас я думаю, что у нас много (угроз). Я думаю, что Северная Корея оказалась не такой. Я был очень дружен с ним (Ким Чен Ын). Я ему понравился, а он мне понравился. Мы очень хорошо поладили", — сказал Трамп.

Далее Трамп заявил, что Ким Чен Ын обрадовался после его победы на выборах в США.

"Теперь он – ядерное государство. Я думаю, он будет рад видеть, что я вернусь", – добавил Трамп.

МИД Южной Кореи отреагировало на заявления Трампа и отметило, что Северная Корея "никогда не может быть признана ядерным государством".

"Денуклеаризация Северной Кореи остается последовательным принципом, который придерживается международное сообщество, включая Южную Корею и США", — заявил представитель южнокорейского МИД.

Представитель министерства обороны Южной Кореи заявил, что денуклеаризация Северной Кореи является "существенным условием продолжительного мира и стабильности не только на Корейском полуострове, но и во всем мире, и его необходимо продолжать".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп может заключить неожиданное соглашение с Ким Чен Ыном.

Также "Комментарии" писали о четырех важных темах, которые Трамп избежал во время своей инаугурации.