Трамп удивил заявлением о Северной Корее

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Президент США Дональд Трамп назвал Северную Корею "ядерной страной", чем вызвал критику в Южной Корее. По словам Трампа, северокорейский диктатор Ким Чен Ын будет рад его президентству.
Дональд Трамп. Фото из открытых источников
Дональд Трамп после инаугурации выступил перед журналистами в Овальном кабинете и ответил на вопросы об угрозах для США со стороны других стран, в частности КНДР. По словам Трампа, США и Северная Корея "поладили".
Далее Трамп заявил, что Ким Чен Ын обрадовался после его победы на выборах в США.
МИД Южной Кореи отреагировало на заявления Трампа и отметило, что Северная Корея "никогда не может быть признана ядерным государством".
Представитель министерства обороны Южной Кореи заявил, что денуклеаризация Северной Кореи является "существенным условием продолжительного мира и стабильности не только на Корейском полуострове, но и во всем мире, и его необходимо продолжать".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп может заключить неожиданное соглашение с Ким Чен Ыном.
Также "Комментарии" писали о четырех важных темах, которые Трамп избежал во время своей инаугурации.
Новости