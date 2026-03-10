Трамп удивительным образом спас человечество от страшного хаоса: неожиданная причина

10 марта мировые цены на нефть начали снижаться после того, как в предыдущий день достигли трехлетнего максимума. Главным фактором влияния на рынок стали заявления президента США Дональда Трампа о том, что конфликт на Ближнем Востоке может вскоре завершиться, что уменьшило опасения по поводу возможных длительных перебоев в поставках "черного золота", сообщает Reuters.

Фото: из открытых источников

По данным портала Investing, по состоянию на 10:02 по киевскому времени баррель нефти марки Brent подешевел на 9 долларов — до 89,96 доллара, а американская нефть WTI потеряла 8,7 доллара, оказавшись на уровне 86,07 доллара за баррель. Накануне, 10 марта, Brent превысила отметку в 100 долларов за баррель, установив самый высокий уровень с середины 2022 года. После этого цены начали корректироваться на фоне сигналов о возможном скорейшем урегулировании конфликта с Ираном.

Reuters отмечает, что Владимир Путин во время телефонного разговора с Трампом обсудил предложения по ускоренному завершению войны. Сам американский лидер в комментарии CBS News отметил, что конфликт в Иране "почти завершен", а его прогноз продолжительности войны в четыре-пять недель значительно опережен реальностью.

"Очевидно, что слова Трампа успокоили рынок", — подчеркнул руководитель энергетического департамента DBS Bank Сувро Саркар.

Впрочем, Исламская революционная гвардия Ирана (IRGC) в комментарии государственным СМИ сообщила, что Тегеран сам "определит конец войны" и не позволит экспортировать нефть из региона, если действия США и Израиля будут продолжены.

Портал "Комментарии" уже писал , что украинские оборонные предприятия работают над созданием собственных баллистических ракет FP-7 и FP-9, которые могут стать более доступной альтернативой американским Atacms. Об этом сообщил главный конструктор компании, занимающейся разработкой.