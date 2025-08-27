Трамп угрожает тюрьмой для Джорджа Сороса: детали

Президент США Дональд Трамп сделал резкое заявление по поводу финансиста Джорджа Сороса и его сына, призвав привлечь их к ответственности согласно Закону об организациях, находящихся под влиянием рэкета и коррупции (RICO).

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Дональд Трамп в сообщении на своей платформе Truth Social обвинил Джорджа Сороса в поддержке протестов в США.

"Джорджа Сороса и его замечательного сына, радикального левоцентриста, следует обвинить в RICO за их поддержку насильственных протестов и многое другое по всей территории Соединенных Штатов Америки. Мы не позволим этим безумным рвать Америку на куски еще больше", — пишет Трамп.

Президент США добавил, что Сорос и его "группа психопатов" нанесли "огромный вред" США, и предупредил, что "это касается и его безумных друзей с Западного побережья", ведь "мы следим за вами!"

RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act) – это американский закон, принятый в 1970 году для борьбы с организованной преступностью. Он позволяет привлекать к ответственности не только непосредственных исполнителей преступления, но и лиц, координирующих или финансирующих преступную деятельность.

Джордж Сорос – американский финансист, инвестор и филантроп венгерского происхождения. Он известен как один из крупнейших благотворителей в мире и основатель Open Society Foundations – сети фондов, поддерживающих развитие демократии, прав человека, свободы слова и образования в десятках стран. Однако его деятельность неоднократно вызывала критику и обвинение во вмешательстве во внутренние дела государств. Сороса часто ассоциируется с поддержкой либеральных и прогрессивных инициатив, что делает его мишенью для консервативных политиков.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Маск назвал человека, который ненавидит человечество и хочет уничтожить цивилизацию. По его словам, это Джордж Сорос.

Также "Комментарии" писали, что Сорос передал контроль над своей финансовой империей другому человеку.