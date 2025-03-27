Трамп угрожает ЕС из-за сотрудничества с Канадой по пошлинам США

Президент США Дональд Трамп пригрозил Европейскому Союзу новыми пошлинами, если ЕС будет принимать решения для помощи Канаде, которые будут вредить американской экономике. По его словам, в таком случае новые и более жесткие тарифы будут введены для Канады и США.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Дональд Трамп в Truth Social опубликовал новое сообщение, где пригрозил ЕС. В нем американский президент обещает ужесточить новые пошлины, а также называет США "лучшим другом" для Канады и Европейского Союза.

"Если Европейский Союз сотрудничает с Канадой, чтобы нанести экономический ущерб США, масштабные пошлины, гораздо большие, чем сейчас планируется, будут наложены на них обоих, чтобы защитить лучшего друга, которого когда-либо имела каждая из этих двух стран", — пишет Трамп.

Трамп после нескольких обещаний ввел пошлины на некоторые товары для Канады, ЕС и других стран. Кроме того, президент США анонсировал новые пошлины в 25% на импортные автомобили.

Канадский премьер Марк Карни назвал решение Трампа "прямой атакой" США на Канаду. По его словам, Вашингтон таким шагом нарушает соглашение между Канадой, Мексикой и США.

"Мы защитим наших рабочих. Мы защитим наши компании, защитим нашу страну", — сказал Карни и добавил, что подготовил механизмы в ответ на пошлины Трампа.

В ЕС также заявили, что станут в защиту собственного бизнеса и потребителей в Европейском Союзе и подготовят ответ для США.

Сам Трамп заявил, что новые тарифы создадут условия "для нашего экономического роста". По его словам, таким образом, иностранные производители автомобилей будут открывать заводы в США.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ЕС ответили на желание Канады стать членом Европейского Союза.