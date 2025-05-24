Трамп угрожает союзникам Украины: раскрыта шокирующая причина

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Ткачик Олеся
Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести 50-процентные пошлины на товары из Евросоюза. Буквально сразу мировые рынки акций отреагировали падением.
Дональд Трамп
Как прогнозирует социолог Игорь Эйдман, через некоторое время Трамп скажет, что передумал, и биржевые индексы опять поднимутся.
Впрочем, по его мнению, может быть и другая причина того, что Трамп пригрозил Евросоюзу новыми огромными пошлинами. Таким образом, считает эксперт, американский президент может мстить ему за поддержку Украины. Также, не исключает он, это может быть также и месть ЕС за санкции против России и ее диктатора Владимира Путина. Тем более, что сам Трамп был против введения новых ограничений.
По его словам, свободный мир ждал, когда США реализуют собственную идею тарифных санкций против государств, сотрудничающих с Путиным, а Трамп фактически выкатил эти санкции против стран, помогающих Украине.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в России сбросили все маски и открыто начали угрожать Украине полным уничтожением.
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