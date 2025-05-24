Трамп угрожает союзникам Украины: раскрыта шокирующая причина

Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести 50-процентные пошлины на товары из Евросоюза. Буквально сразу мировые рынки акций отреагировали падением.

Дональд Трамп

Как прогнозирует социолог Игорь Эйдман, через некоторое время Трамп скажет, что передумал, и биржевые индексы опять поднимутся.

"И только он и его ближайшие партнёры знают, когда рынок пойдёт вверх, а когда — вниз. Это даёт возможность зарабатывать на инсайде миллиарды. Трамп трясёт биржу, как пьяный мишка яблоню, а его алчная семейка и дружки (он этого даже не скрывает) собирают с земли золотые плоды", — говорить эксперт.

Впрочем, по его мнению, может быть и другая причина того, что Трамп пригрозил Евросоюзу новыми огромными пошлинами. Таким образом, считает эксперт, американский президент может мстить ему за поддержку Украины. Также, не исключает он, это может быть также и месть ЕС за санкции против России и ее диктатора Владимира Путина. Тем более, что сам Трамп был против введения новых ограничений.

"Таким образом он может шантажировать европейских лидеров: не будете идти в фарватере американской политики умиротворения Путина — нарвётесь на резкий рост таможенных тарифов", — считает Эйдман.

По его словам, свободный мир ждал, когда США реализуют собственную идею тарифных санкций против государств, сотрудничающих с Путиным, а Трамп фактически выкатил эти санкции против стран, помогающих Украине.

"Кто-то удивился, а я — нет. Ответ на знаменитый вопрос: "Глупость это или измена?" — в случае Трампа становится очевидным", — подытожил Эйдман.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в России сбросили все маски и открыто начали угрожать Украине полным уничтожением.



