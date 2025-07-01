Трамп угрожает Японии новыми тарифами после жалоб на рис

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Slava Kot
Президент США Дональд Трамп подверг критике Японию пригрозив ввести против азиатской страны новые тарифы. По его словам, причина состоит в том, что японцы не хотят покупать американский рис.
Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников
В своей публикации в социальной сети Truth Social Трамп подверг критике задержку в торговых переговорах между США и Японией. В Токио настаивают, что окончательное соглашение должно отменить американские тарифы на автомобили и автозапчасти японского производства, с чем не соглашается Трамп.
По его словам, Япония станет следующей страной, которой США пришлет письмо о введении новых тарифов, если Токио не изменит свою торговую политику.
После этого Трамп стал критиковать не только автомобили, но и рис.
Несмотря на заявления Трампа, согласно Бюро переписи США, в прошлом году Япония закупила американский рис на сумму почти 300 млн долларов, а с января по апрель 2025 года еще на 114 млн долларов.
На фоне этих заявлений главный секретарь правительства Японии Йосимаса Хаяси заявил, что переговоры с США продолжаются, и Токио стремится к "искренним и честным договоренностям", которые будут выгодны обеим сторонам. Однако комментировать непосредственно слова Трампа он отказался.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп ответил на "лучший вопрос", который ему когда-либо задавали.
Также "Комментарии" писали, что Трамп сделал новое резкое предупреждение Илону Маску.