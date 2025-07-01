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Трамп угрожает Японии новыми тарифами после жалоб на рис

Дональд Трамп предупредил, что Япония в скором времени может получить письмо от США с новыми пошлинами.

1 июля 2025, 17:15
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Slava Kot

Президент США Дональд Трамп подверг критике Японию пригрозив ввести против азиатской страны новые тарифы. По его словам, причина состоит в том, что японцы не хотят покупать американский рис.

Трамп угрожает Японии новыми тарифами после жалоб на рис

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

В своей публикации в социальной сети Truth Social Трамп подверг критике задержку в торговых переговорах между США и Японией. В Токио настаивают, что окончательное соглашение должно отменить американские тарифы на автомобили и автозапчасти японского производства, с чем не соглашается Трамп.

"Уважаемый господин Япония, вот история: вы собираетесь платить 25% пошлины на свои автомобили. Они ведь не покупают наши машины. А мы ввозим миллионы их", — заявил Трамп.

По его словам, Япония станет следующей страной, которой США пришлет письмо о введении новых тарифов, если Токио не изменит свою торговую политику.

После этого Трамп стал критиковать не только автомобили, но и рис.

"Чтобы показать людям, насколько избалованными стали страны по отношению к Соединенным Штатам Америки, и я очень уважаю Японию, они не покупают наш рис, хотя у них огромный дефицит риса. Другими словами, мы просто пришлем им письмо, и мы рады видеть их нашими торговыми партнерами на многие годы", — добавил Трамп.

Несмотря на заявления Трампа, согласно Бюро переписи США, в прошлом году Япония закупила американский рис на сумму почти 300 млн долларов, а с января по апрель 2025 года еще на 114 млн долларов.

На фоне этих заявлений главный секретарь правительства Японии Йосимаса Хаяси заявил, что переговоры с США продолжаются, и Токио стремится к "искренним и честным договоренностям", которые будут выгодны обеим сторонам. Однако комментировать непосредственно слова Трампа он отказался.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп ответил на "лучший вопрос", который ему когда-либо задавали.

Также "Комментарии" писали, что Трамп сделал новое резкое предупреждение Илону Маску.



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