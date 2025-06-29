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Трамп умело использовал визит Келлога в Лукашенко: стало известно, при чем здесь Байден

Визит Келлога в Минск и увольнение белорусских оппозиционеров были для Трампа средством повышения собственного рейтинга в борьбе с Байденом

29 июня 2025, 14:00
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Клименко Елена

Президент США Дональд Трамп до сих пор ощущает внутреннее соперничество с бывшим главой Белого дома Джо Байденом. Визит спецпредставителя США по вопросам РФ и Украины Кита Келлога в Минск, во время которого были уволены белорусские оппозиционеры, стал для Трампа возможностью заявить о достижениях, недостижимых для Байдена, заявил военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Трамп умело использовал визит Келлога в Лукашенко: стало известно, при чем здесь Байден

Фото: из открытых источников

По его мнению, увольнение оппозиционных активистов позволяет Трампу позиционировать себя как миротворца и показать свою эффективность по сравнению с Байденом. Коваленко подчеркнул, что для Трампа, обладающего авторитарными чертами, Байден остается определенным комплексом, мотивирующим его превзойти действующего президента.

"Увольнение оппозиционеров, которые оставались под арестом еще при администрации Байдена, и приезд Кита Келлога в Минск — это весомый жест, который Трамп использует, чтобы подчеркнуть свои успехи", — отметил он.

Эксперт также считает, что эта ситуация является продолжением личной борьбы Трампа с Байденом, хотя нынешний президент, возможно, уже не полностью контролирует события вокруг себя.

Коваленко добавил, что подобные договоренности демонстрируют способность Трампа находить общий язык с авторитарными лидерами, и следующим таким шагом может стать контакт с Ким Чен Ином, что уже не вызывает особого изумления.

Как уже писали "Комментарии", самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко встретился в Минске со специальным посланником президента США Китом Келлогом. В сети уже начали говорить о том, что Лукашенко могут готовить роль мирного посредника. Однако ничего подобного не произойдет. В этом уверен известный украинский политолог Вадим Денисенко.



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