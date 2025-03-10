Трамп умудрился шокировать даже Путина: о чем идет речь

Россия не ожидала столь стремительного развития ситуации, которая сейчас играет ей на пользу, однако в Кремле не исключают возможного разворота политики США. Ведь Дональд Трамп может в любой момент изменить свою позицию по поводу войны в Украине, если это будет отвечать его интересам, сказал в эфире подкаста "Нараскрут" бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Дональд Трамп

По его словам, даже в Москве удивлены тем, насколько быстро ситуация разворачивается в их пользу.

"В России насколько мне известно из разных из разных источников самые сильно удивлены, как все быстро разворачивается в их пользу. Это даже не входило в их расчеты. То есть они понимали, что у них там есть какие-то рычаги, есть общие элементы, но и они шокированы, с какой скоростью это все раскручивается", — подчеркнул Кулеба.

В то же время он подчеркнул, что это не означает, что Трамп не может тактически изменить курс и выступить против кремлевского диктатора Владимира Путина. По его мнению, такое решение может быть принято в случае, если американский президент сочтет российского лидера препятствием для собственного успеха.

Пока же, говорит Кулеба, Россия и США находятся в определенной зоне взаимопонимания.

"Путин это понимает и играет в долгую для того, чтобы подслащивать жизнь Трампа. Смотрите, он там хвалит его, они играют в конструктив, но при этом продолжает наступления и обстрелы. И эта игра с Трампом работает, но даже если этот конфликт настанет, то это будет только тактический конфликт, потому что фундаментально эта администрация Трампа и неизменная администрация Путина находятся в одной парадигме", – добавил Кулеба."

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что совсем другие отношения сложились между Трампом и Зеленским, который сейчас находится в наиболее сложном периоде.



