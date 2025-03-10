Трамп умудрился шокировать даже Путина: о чем идет речь

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Ткачик Олеся
Россия не ожидала столь стремительного развития ситуации, которая сейчас играет ей на пользу, однако в Кремле не исключают возможного разворота политики США. Ведь Дональд Трамп может в любой момент изменить свою позицию по поводу войны в Украине, если это будет отвечать его интересам, сказал в эфире подкаста "Нараскрут" бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Дональд Трамп
По его словам, даже в Москве удивлены тем, насколько быстро ситуация разворачивается в их пользу.
В то же время он подчеркнул, что это не означает, что Трамп не может тактически изменить курс и выступить против кремлевского диктатора Владимира Путина. По его мнению, такое решение может быть принято в случае, если американский президент сочтет российского лидера препятствием для собственного успеха.
Пока же, говорит Кулеба, Россия и США находятся в определенной зоне взаимопонимания.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что совсем другие отношения сложились между Трампом и Зеленским, который сейчас находится в наиболее сложном периоде.
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