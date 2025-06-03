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Трамп умывает руки от Украины: что на это указывает

ABC News пишет, что Украина и РФ усиливают атаки, но администрация Трампа отступает и не спешит с санкциями

3 июня 2025, 21:43
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Лиля Воробьева

Президент США Дональд Трамп в последнее время проявляет все меньше заинтересованности в урегулировании ситуации в Украине. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на анонимных представителей американских властей.

Трамп умывает руки от Украины: что на это указывает

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

После завершения раунда переговоров чиновники из США заявили, что они не скрывают своего разочарования, хотя и не были удивлены широким перечнем условий, которые Россия назвала необходимыми для согласования на 30-дневное прекращение огня.

Американские чиновники считают, что это "очевидная попытка Москвы затянуть начало содержательных переговоров".

"Еще до последней встречи раздражение президента Трампа из-за отсутствия сдвигов в направлении мира усиливалось. Чиновники, знакомые с его позицией, отмечают, что, хотя он ранее высказывал критику и в адрес Украины, и в адрес России, в последние дни он все больше устраняется от активного участия", – отмечает телеканал.

При этом ABC News сообщает, что ранее Трамп выражал намерение ввести новые санкции в отношении Москвы, однако после завершения второго раунда переговоров в понедельник не было никаких действий, свидетельствующих о реализации этих угроз.

"Те, кто считает, что Путин выигрывает, ошибаются. Украинцы держатся, хотя помощь, которую они получают от США и других свободных стран, до сих пор остается крайне недостаточной. Президент Трамп стремится к прекращению огня. демократии.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трампу готовят серьезную политическую ловушку . Российский диктатор Владимир Путин активно использует неопределенность поведения президента США Дональда Трампа, чтобы максимально выгодно продвинуть свои интересы. преподаватель Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Петр Олещук.

По словам эксперта, Путин убежден, что нынешние проблемы Трампа на внутриполитической арене США дают ему шанс получить еще больше уступок и влияния. Вместе с тем Кремль продолжает вести игру, демонстрируя готовность к переговорам, но выдвигая жесткие условия. уступки.



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Источник: https://abcnews.go.com/Politics/ukraine-russia-step-attacks-trump-administration-steps-back/story?id=122431263
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