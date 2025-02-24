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Трамп "умывает руки": США не будут гарантировать безопасность Украины после войны

Без ископаемых и гарантий безопасности: США не будут обеспечивать гарантии безопасности Украины

24 февраля 2025, 21:28
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Кречмаровская Наталия

Вопрос гарантий безопасности после завершения войны в Украине обсуждается на международном уровне. Однако президент Украины Дональд Трамп категорически отказывается помогать Украине в этом.

Трамп "умывает руки": США не будут гарантировать безопасность Украины после войны

Фото портал "Комментарии"

Во время совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном Трамп в очередной раз подчеркнул, что обеспечение безопасности Украины после урегулирования войны ляжет на европейские страны.

При этом Макрон заявил, что Франция и Великобритания подготовили план гарантий безопасности для Украины. Он может включать в себя отправку войск в Украину.

Макрон отметил, что Франция и Британия подготовили план гарантий безопасности для Украины.

По словам президента Франции, этот план может предусматривать отправку европейских солдат в Украину. Но они "не обязательно будут размещаться на линии фронта", а будут присутствовать "как гарантия".

Макрон отмечает, что европейцы "готовы пойти вплоть до того, чтобы отправить войска в Украину, чтобы убедиться, что соблюдает мир".

Напомним, что представители Евросоюза, как писал портал "Комментарии", в годовщину начала полномасштабного наступления России выразили свою поддержку Украине, посетив Киев. Однако помощь ЕС скоро может прекратиться.

В 2022 г. были введены тарифные льготы ЕС, известные как автономные торговые мероприятия. Они стали экономическим спасением для Украины. При этом в некоторых странах ЕС начались протесты, а Польша и Франция возглавили усилия по введению гарантий в 2024 году на семь "чувствительных" сельскохозяйственных продуктов, включая сахар и мясо птицы, ограничивая беспошлинный импорт.




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