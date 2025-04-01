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Трамп упорно обрушивает все финансовые активы Украины и добивается в этом успеха: детали

Трамп обвалил стоимость украинских облигаций, делая непоследовательные заявления о войне в Украине

сегодня, 12:26
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Ткачик Олеся

Долларовые облигации Украины опустились до самого низкого уровня за последние четыре месяца после того, как президент США Дональд Трамп подверг критике кремлевского диктатора Владимира Путина. Это снизило ожидание скорого достижения мирного соглашения, сообщает Вloomberg.

Трамп упорно обрушивает все финансовые активы Украины и добивается в этом успеха: детали

Дональд Трамп

По информации агентства, в понедельник украинские ценные бумаги стали одними из худших в показателях развивающихся долговых рынков на фоне общего снижения рисковых активов в мире. Стоимость суверенных долларовых облигаций с погашением в 2034 году упала почти на 2 цента – до уровня ниже 53 центов за доллар. Для сравнения, еще в прошлом месяце этот показатель превышал 61 цент, когда рынок надеялся, что Трамп сможет быстро урегулировать конфликт.

По данным NBC News, Трамп заявил, что "очень разгневан" на Путина за то, что тот до сих пор не подписал мирное соглашение, поддерживаемое США и Украиной. Он также пригрозил введением "вторичных санкций" против покупателей российской нефти, если Кремль откажется принять предложенные условия прекращения огня.

"Это сочетание нескольких факторов – инвесторы отходят от высокорисковых активов из-за глобальной нестабильности, а также более реалистичная оценка перспектив мирного соглашения", – объяснил старший стратег по развивающимся рынкам Тимоти Эш из RBC Bluebay.

После победы Трампа на выборах, стоимость украинских облигаций резко возросла на фоне ожиданий, что он сможет быстро завершить войну. Тем не менее, этот тренд изменился с февраля, когда инвесторы начали сомневаться в финальных условиях возможного соглашения, а также в дальнейшей поддержке Украины со стороны США.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп и Путин уже придумали как загнать Украину в ловушку.




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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-03-31/ukraine-bonds-tumble-to-4-month-low-on-setback-to-peace-efforts
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