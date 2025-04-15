Полномасштабное вторжение России в Украину не прекращается, несмотря на неоднократные заявления президента США Дональда Трампа о намерении покончить с войной по меньшей мере до Пасхи. В то же время глава Белого дома до сих пор не демонстрирует готовность принять жесткие меры против Москвы, даже после очередного ракетного удара по мирному населению. Об этом говорится в аналитическом материале The Telegraph.

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: 24 Канал

Напомним, в Вербное воскресенье российские войска нанесли мощный ракетный удар по Сумам, в результате чего погибли по меньшей мере 35 гражданских лиц. В ответ Трамп назвал атаку ошибкой со стороны России, что вызвало громкий резонанс в украинском обществе и политической среде.

Такую реакцию эксперты считают тревожной — она демонстрирует фактическую готовность Трампа игнорировать жестокие действия Кремля ради своей политической повестки дня.

"Это сигнал, который Путин может трактовать как поддержку или, по крайней мере, молчаливое одобрение его действий. Это играет ему на руку", — заявил глава Комитета ВРУ по вопросам внешней политики Александр Мережко.

The Telegraph также отмечает: если другие лидеры еще пытаются сохранить баланс, Трамп, похоже, не скрывает своего тяготения к уступкам Москве. В то же время, он действительно говорит о необходимости завершить войну и достичь мира, но, как указывает издание, речь идет о мире, который может быть получен путем уступок со стороны Украины, а не России.

"Идея прекращения огня — правильная, но ее реализация в нынешнем виде угрожает быть выгодной исключительно Кремлю. Трамп, похоже, готов заключить соглашение на условиях, мало учитывающих интересы Киева", — подчеркивается в статье.

The Wall Street Journal сообщает, что даже ближайшее окружение Трампа — в частности, госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель США по Украине Кит Келлог — призывают его к более жесткой позиции по отношению к Путину. Впрочем, пока заявления Трампа свидетельствуют об отсутствии намерений усиливать давление на Россию.

Портал "Комментарии" писал, что полтора месяца назад американский президент Дональд Трамп построил процесс таким образом, что Вашингтон начинает процесс урегулирования и посмотрит, кто действительно не хочет мира. Тогда он убеждал, что если это будет Россия – ее накажут.