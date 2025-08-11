logo

Трамп упрекнул Зеленского в отсутствии результата и ответил, будет ли он заключать соглашение о мире
Трамп упрекнул Зеленского в отсутствии результата и ответил, будет ли он заключать соглашение о мире

Трамп прокомментировал возможность заключения мирного соглашения, подчеркнув, что решение зависит от обеих сторон.

11 августа 2025, 20:13
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Президент США Дональд Трамп высказался по поводу ожиданий от предстоящих переговоров с Владимиром Путиным, запланированных на эту пятницу в Аляске.

Трамп упрекнул Зеленского в отсутствии результата и ответил, будет ли он заключать соглашение о мире

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

Об этом он сообщил на брифинге в Белом доме.

Когда журналисты спросили, будет ли на встрече присутствовать президент Украины Владимир Зеленский, Трамп ответил: "Он не участвовал в них". Добавил также: "Я бы сказал, что он мог бы уехать, но он уже был на многих встречах и находится в этой ситуации три с половиной года, а результата нет".

Американский лидер отметил, что сможет понять, есть ли возможность достичь договоренностей, "вероятно, в течение первых двух минут" разговора с Путиным.

По поводу самих переговоров Трамп высказался осторожно: "Я думаю, что они будут хорошими, но могут быть и плохими". Он подчеркнул, что его главная цель — "положить конец войне, которую начали другие".

В то же время президент США подчеркнул, что не планирует единолично заключать мир: "Это не мне решать, заключать ли соглашение. Оно должно быть согласовано обеими сторонами". Он отметил, что стремится к прекращению боевых действий и "наилучшего соглашения для обеих сторон".

"Для танго нужны двое", — подчеркнул Трамп. "Мне позвонили и сообщили, что они хотят встретиться, и я собираюсь выяснить, о чем именно они намерены говорить".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп заявил, что россияне могли оккупировать Киев , если бы не ошибка их генерала. Президент США перед встречей с Путиным на Аляске 15 августа сделал ряд новых заявлений о предстоящих переговорах. В частности, он снова сделал безумное заявление о том, что РФ оккупировала столицу Украины за четыре часа, если бы российский генерал сказал ехать по шоссе. Также он снова вспомнил русские войны. А еще сказал, что может уйти с переговоров.

"Россияне были бы в Киеве через 4 часа, если бы ехали по шоссе. Но российский генерал решил проехать через сельскохозяйственные угодья",- заявил Трамп.

Трамп заявил, что может "уйти и пожелать удачи", и тогда мирные переговоры по Украине, по его словам, закончатся. Кроме этого, американский президент вспомнил историю.



