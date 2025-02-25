logo

BTC/USD

88818.38

ETH/USD

2415.09

LTC/USD

111.72

USD/UAH

41.90

EUR/UAH

44.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Трамп усадил президента Франции в угол (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп усадил президента Франции в угол (ФОТО)

Макрон встретился с Трампом в Белом доме.

сегодня, 08:57
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент США Дональд Трамп холодно встретил французского лидера Эмманюэля Макрона в Вашингтоне. Сначала Трамп не стал ждать президента Франции перед Белым домом, а позже усадил его за угол своего стола в Овальном кабинете, что вызвало смущение у Макрона.

Трамп усадил президента Франции в угол (ФОТО)

Макрон и Трамп. Фото из открытых источников

После приезда в США Эмманюэля Макрона перед Белым домом встречала Моника Кроули — руководительница протокола в администрации Трампа. Лишь спустя некоторое время на встречу вышел президент США.

Особое внимание иностранным СМИ привлекли фотографии лидеров за столом в Овальном кабинете. В центре сидел Дональд Трамп, разместивший Макрона в угол стола. Французский президент был явно смущен этой ситуацией.

"Дональд Трамп унизил президента Франции", – описывает ситуацию британский таблоид Daily Mail.

Трамп усадил президента Франции в угол (ФОТО) - фото 2

Трамп посадил Макрона за угол стола в Белом доме

В ходе встречи лидеры обеих стран обсудили ряд вопросов, в частности, войну в Украине. Президент Франции заявил, что европейские страны готовы прислать Украине миротворцев, однако только в случае возможного прекращения огня.  В свою очередь Трамп призвал к прекращению войны и говорил о соглашении о полезных ископаемых.

"Все выразили желание прекратить войну, и я подчеркнул важность соглашения относительно критических минералов и редкоземельных элементов между США и Украиной, которое, как мы надеемся, будет подписано в ближайшее время", — сказал Трамп.

Он добавил, что соглашение создаст "экономическое партнерство" между Украиной и США, которое "поможет Украине развиваться".

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, почему Макрон и Стармер едут к Трампу в США.

Также "Комментарии" писали, что президент Франции анонсировал перемирие с Россией "в ближайшие недели".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости