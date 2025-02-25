Трамп усадил президента Франции в угол (ФОТО)

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Slava Kot
Президент США Дональд Трамп холодно встретил французского лидера Эмманюэля Макрона в Вашингтоне. Сначала Трамп не стал ждать президента Франции перед Белым домом, а позже усадил его за угол своего стола в Овальном кабинете, что вызвало смущение у Макрона.
Макрон и Трамп. Фото из открытых источников
После приезда в США Эмманюэля Макрона перед Белым домом встречала Моника Кроули — руководительница протокола в администрации Трампа. Лишь спустя некоторое время на встречу вышел президент США.
Особое внимание иностранным СМИ привлекли фотографии лидеров за столом в Овальном кабинете. В центре сидел Дональд Трамп, разместивший Макрона в угол стола. Французский президент был явно смущен этой ситуацией.
Трамп посадил Макрона за угол стола в Белом доме
В ходе встречи лидеры обеих стран обсудили ряд вопросов, в частности, войну в Украине. Президент Франции заявил, что европейские страны готовы прислать Украине миротворцев, однако только в случае возможного прекращения огня. В свою очередь Трамп призвал к прекращению войны и говорил о соглашении о полезных ископаемых.
Он добавил, что соглашение создаст "экономическое партнерство" между Украиной и США, которое "поможет Украине развиваться".
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, почему Макрон и Стармер едут к Трампу в США.
Также "Комментарии" писали, что президент Франции анонсировал перемирие с Россией "в ближайшие недели".
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