Трамп усадил президента Франции в угол (ФОТО)

Президент США Дональд Трамп холодно встретил французского лидера Эмманюэля Макрона в Вашингтоне. Сначала Трамп не стал ждать президента Франции перед Белым домом, а позже усадил его за угол своего стола в Овальном кабинете, что вызвало смущение у Макрона.

Макрон и Трамп. Фото из открытых источников

После приезда в США Эмманюэля Макрона перед Белым домом встречала Моника Кроули — руководительница протокола в администрации Трампа. Лишь спустя некоторое время на встречу вышел президент США.

Особое внимание иностранным СМИ привлекли фотографии лидеров за столом в Овальном кабинете. В центре сидел Дональд Трамп, разместивший Макрона в угол стола. Французский президент был явно смущен этой ситуацией.

"Дональд Трамп унизил президента Франции", – описывает ситуацию британский таблоид Daily Mail.

Трамп посадил Макрона за угол стола в Белом доме

В ходе встречи лидеры обеих стран обсудили ряд вопросов, в частности, войну в Украине. Президент Франции заявил, что европейские страны готовы прислать Украине миротворцев, однако только в случае возможного прекращения огня. В свою очередь Трамп призвал к прекращению войны и говорил о соглашении о полезных ископаемых.

"Все выразили желание прекратить войну, и я подчеркнул важность соглашения относительно критических минералов и редкоземельных элементов между США и Украиной, которое, как мы надеемся, будет подписано в ближайшее время", — сказал Трамп.

Он добавил, что соглашение создаст "экономическое партнерство" между Украиной и США, которое "поможет Украине развиваться".

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, почему Макрон и Стармер едут к Трампу в США.

Также "Комментарии" писали, что президент Франции анонсировал перемирие с Россией "в ближайшие недели".