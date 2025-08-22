logo

Главная Новости Мир США Трамп усиливает визовый контроль: кого немедленно депортируют
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп усиливает визовый контроль: кого немедленно депортируют

Дональд Трамп усиливает миграционную политику и грозит новыми депортациями

22 августа 2025, 17:37
Автор:
avatar

Недилько Ксения

В настоящее время в США проживает около 12,8 млн владельцев грин-карт и 3,6 млн человек с временными визами. Кроме того, действующие визы имеют миллионы туристов. Все эти документы правительство хочет проверить на возможные нарушения – всего 55 млн виз. Тем, кто превысил допустимые сроки пребывания в Штатах или нарушил американский закон, ждет немедленная депортация , пишет BILD .

Трамп усиливает визовый контроль: кого немедленно депортируют

Трамп усиливает визовый контроль: кого немедленно депортируют

Под особым наблюдением люди со студенческими визами. С момента возвращения Дональда Трампа в Белый дом, по данным Госдепартамента, аннулировано уже более 6 тысяч студенческих виз — около 4 тысяч из них из-за нарушений закона, таких как вождение в нетрезвом состоянии или нанесение телесных повреждений. Еще 200-300 виз отозваны в связи с поддержкой терроризма.

Ужесточение контроля коснется и тех, кто только готовится к въезду: новые меры требуют полного раскрытия активности в социальных сетях при визовых собеседованиях – включая отключение конфиденциальности на смартфонах и приложениях.

Не трогают только граждан 40 стран, участвующих в программе Visa Waiver, среди которых многие государства ЕС. Но для большинства стран мира – например Китая, Индии, России или африканских стран – американская виза остается обязательной.

Кроме того, США больше не будут выдавать рабочие визы иностранным водителям грузовиков. Госсекретарь Марко Рубио заявил в X: "Рост числа иностранных водителей угрожает жизни американцев и подрывает существование американских дальнобойщиков". Мера вступает в силу немедленно.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что из США начали депортировать первых украинцев.



