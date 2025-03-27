Трамп установил дедлайн для соглашения с TikTok: время истекает

Президент США Дональд Трамп объявил, что готов пойти на небольшое снижение тарифов для Китая, если это поможет закрыть соглашение по TikTok. По его словам, Китай должен играть определенную роль в этом процессе, "возможно, в форме одобрения транзакции".

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

26 марта Трамп выступил перед журналистами в Овальном кабинете, где рассказал, как может побудить Китай продать американское подразделение TikTok США.

"Возможно, я дам им небольшое снижение тарифов или что-то в этом роде, чтобы решить этот вопрос, потому что, знаете, каждый процентный пункт в тарифах стоит больше, чем TikTok", — заявил Трамп.

Согласно принятому в апреле прошлого года закону "Продай или исчезни" TikTok должен был прекратить деятельность в США до 19 января или отделиться от китайской компании ByteDance и получить американских владельцев. Однако после подписания Трампом нового указа срок исполнения был отложен на 75 дней. Теперь конечный срок для сделки – 5 апреля.

Среди заинтересованных в покупке TikTok в США – бывший министр финансов Трампа Стив Мнучин и соучредитель Reddit Алексис Оганян.

Предложение Трампа о снижении тарифов появилось в условиях обострения торговых отношений между США и Китаем. С начала 2025 года США уже дважды повышали пошлины на китайские товары, доведя их уровень до 20%. Китай ввел собственные ограничения, в частности пошлины 10% на американскую сою, свинину и говядину, а также 15% пошлины на птицу и хлопок.

Ранее портал "Комментарии" писали, что Трамп угрожает ЕС новыми тарифами из-за сотрудничества с Канадой по пошлинам США.

Также "Комментарии" сообщали о том, кто может стать новым владельцем TikTok в США.