Президент США Дональд Трамп подтвердил, что установил дедлайн для российского диктатора Владимира Путина по поводу прекращения огня.

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Вопросы завершения войны в Украине часто задают американскому президенту. Ведь в предвыборной кампании он акцентировал внимание на том, что сможет завершить войну в Украине через 24 часа.

Отмечается, что во время брифинга в Белом доме один из репортеров спросил президента США, установил ли он дедлайн для российского диктатора. Дональд Трамп ответил утвердительно, но не предоставил каких-либо подробностей.

А американский президент рассказал, как, по его мнению, должен действовать Джо Байден, чтобы остановить войну в Украине:

"Все, что нужно было — снизить цены на нефть. Байден держал цены высокими, потому что сделал невозможным добычу. Так что теперь делать? Есть страна, где 25% земли потеряно, лучшие места, миллионы погибших. Это война Байдена, я пытаюсь ее остановить, и думаю, мы справимся", в очередной раз отметил Трамп.

Напомним, что от должностных лиц в Соединенных Штатах Америки звучат мнения по поводу завершения войны в Украине, которые перекликаются с требованиями российского диктатора Владимира Путина.

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности, как писал портал "Комментарии", объяснили, откуда в США распространяют кремлевские нарративы. Напомним, что американская конгрессвумен Виктория Спартц предложила Украине смириться с потерей территорий. На ее заявление отреагировал представитель МИД Украины Георгий Тихий, подчеркнув, что "в отличие от Виктории, все наши земли всегда были и останутся украинскими".

Почему в США раздаются кремлевские нарративы, объяснил экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.



