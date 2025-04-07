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Трамп устроил истерику и выставил Европе неприемлемое требование (ВИДЕО)

Трамп готов к переговорам с Европой только после того, как она будет платить США «большие деньги»

сегодня, 15:50
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Ткачик Олеся

Президент США Дональд Трамп прокомментировал введение пошлин против Европы. Он в истерической манере объяснил, почему Штаты ввели против Европы большие пошлины.

Трамп устроил истерику и выставил Европе неприемлемое требование (ВИДЕО)

Дональд Трамп

"Мы забираем их автомобили – Мерседес, Volkswagen, BMW. Вы знаете, мы забираем миллионы их автомобилей. Они не забирают наши автомобили. Они не забирают наши сельскохозяйственные продукты. Они ничего не забирают", — заявил Трамп.

Более того, по его словам, Европа якобы относится к Соединенным Штатам очень плохо.

"Мы ввели большой тариф на Европу Они приходят за стол переговоров. Они хотят говорить. Но не будет никаких переговоров, если они не будут платить нам много денег каждый год. Номер один для настоящего, но и для прошлого, потому что они забрали много нашего богатства", — заявил Трамп.

Кроме того, американский президент подчеркнул, что Соединенные Штаты больше не позволят этому повториться.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что американский президент Дональд Трамп 2 апреля ввел против ряда стран новые пошлины. Среди попавших под удар стала и Украина. Трамп наложил на наше государство пошлины в размере 10%. Как говорят эксперты, по Украине эти пошлины не слишком ударят, потому что Украина в Соединенные Штаты почти ничего не экспортирует. А вот против РФ Трамп пошлины не ввел. Говорят, что он не хочет ссориться с американскими фермерами, которые покупают у РФ удобрения. Кроме того, вопрос пошлин Трамп может выставить на торги с россиянами.

При этом известно, что более 50 стран обратились в Белый дом с инициативой начать торговые переговоры после объявления президентом США Дональдом Трампом новых взаимных пошлин.




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