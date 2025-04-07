Трамп устроил истерику и выставил Европе неприемлемое требование (ВИДЕО)

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Ткачик Олеся
Президент США Дональд Трамп прокомментировал введение пошлин против Европы. Он в истерической манере объяснил, почему Штаты ввели против Европы большие пошлины.
Дональд Трамп
Более того, по его словам, Европа якобы относится к Соединенным Штатам очень плохо.
Кроме того, американский президент подчеркнул, что Соединенные Штаты больше не позволят этому повториться.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что американский президент Дональд Трамп 2 апреля ввел против ряда стран новые пошлины. Среди попавших под удар стала и Украина. Трамп наложил на наше государство пошлины в размере 10%. Как говорят эксперты, по Украине эти пошлины не слишком ударят, потому что Украина в Соединенные Штаты почти ничего не экспортирует. А вот против РФ Трамп пошлины не ввел. Говорят, что он не хочет ссориться с американскими фермерами, которые покупают у РФ удобрения. Кроме того, вопрос пошлин Трамп может выставить на торги с россиянами.
При этом известно, что более 50 стран обратились в Белый дом с инициативой начать торговые переговоры после объявления президентом США Дональдом Трампом новых взаимных пошлин.
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