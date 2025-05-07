Трамп утвердил новый праздник: что будут отмечать американцы

Президент США Дональд Трамп официально назначил 8 мая Днем победы во Второй мировой войне.

Трамп издал указ. Фото из открытых источников

В своем выступлении Дональд Трамп напомнил о роли американских вооруженных сил в победе над нацизмом. Он подчеркнул, что это событие стало одной из самых эпических побед сил свободы в истории мира.

Президент США отдал честь более 250 тысячам американцев, погибших в боях. Он отметил, что их жертвенность спасла западную цивилизацию.

"В течение четырех лет борьбы более 250 тысяч американцев погибли, защищая свою страну и цивилизацию от нацистского режима. Сегодня и всегда Америка чтит их память и воздает должное их жертве", — подчеркнул Дональд Трамп.

Он упомянул нападение Японии на Перл-Харбор, которое стало началом участия США в войне — вечной битве между добром и злом.

"Мое президентское наследие – это наследие миротворца. Соединенные Штаты должны стремиться к миру через силу. Мы возобновляем наше обязательство сохранять Америку и весь мир безопасными, надежными, преуспевающими и свободными", — говорится в заявлении американского президента.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что армия РФ не способна форсировать Днепр, чтобы высадиться на правом берегу Херсонщины. "Враг делает вид, что где-то передвигается и намерен форсировать реку Днепр. Даже если противник сильно захочет это реализовать, то захватит какой-то небольшой плацдарм. Я сомневаюсь, что это будет иметь успех. Если говорить о плацдарме того уровня, который был у окупантов и из которого их выбили, то в ближайшее время это маловероятно". – резюмировал Роман Костенко.