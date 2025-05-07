Трамп утвердил новый праздник: что будут отмечать американцы

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Марьян Ощановский
Президент США Дональд Трамп официально назначил 8 мая Днем победы во Второй мировой войне.
Трамп издал указ. Фото из открытых источников
В своем выступлении Дональд Трамп напомнил о роли американских вооруженных сил в победе над нацизмом. Он подчеркнул, что это событие стало одной из самых эпических побед сил свободы в истории мира.
Президент США отдал честь более 250 тысячам американцев, погибших в боях. Он отметил, что их жертвенность спасла западную цивилизацию.
Он упомянул нападение Японии на Перл-Харбор, которое стало началом участия США в войне — вечной битве между добром и злом.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что армия РФ не способна форсировать Днепр, чтобы высадиться на правом берегу Херсонщины. "Враг делает вид, что где-то передвигается и намерен форсировать реку Днепр. Даже если противник сильно захочет это реализовать, то захватит какой-то небольшой плацдарм. Я сомневаюсь, что это будет иметь успех. Если говорить о плацдарме того уровня, который был у окупантов и из которого их выбили, то в ближайшее время это маловероятно". – резюмировал Роман Костенко.
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