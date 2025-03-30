Трамп уверен в успехе на 100%: что хочет получить президент США

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп неоднократно заявлял о намерениях захватить Гренландию. Первоначально американский лидер допускал вариант с покупкой острова в Дании. Чиновники в администрации президента США отмечали, что Трамп серьезно настроен на Гренландию и даже не исключает силовой вариант ее присоединения.

В интервью NBC News Трамп заявил, что аннексия Гренландии неизбежна, пишет "Украинская правда".

Президент США отметил, что у него "совершенно точно" были реальные разговоры об аннексии Гренландии, которая в настоящее время является полуавтономной территорией Дании.

"Мы получим Гренландию. Да, 100%", – заверил президент США.

Что касается методов получения Гренландии, то Трамп отметил, что есть "большая вероятность того, что мы можем сделать это без военной силы", но "я ничего не убираю со стола".

Аннексия Гренландии, вероятно, может послать сигнал России и всему миру, однако Трамп отметил, что "не думает об этом".

"Меня это не волнует. Гренландия – это очень отдельная тема, совсем другая. Это международный мир. Это международная безопасность и сила. У вас есть корабли, плавающие за пределами Гренландии из России, Китая и многих других мест. И мы не позволим произойти потому, что может повредить миру или Соединенным Штатам", — подчеркнул американский лидер.

Напомним, что Россия и США, как писал портал "Комментарии", договорились разработать меры по прекращению обстрелов энергетики России и Украины на 30 дней с 18 марта. При этом отмечается, что должна быть предусмотрена возможность продления и выхода из договоренности, если одна из сторон не будет ее соблюдать.



