Трамп уверен в успехе на 100%: что хочет получить президент США

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Кречмаровская Наталия
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп неоднократно заявлял о намерениях захватить Гренландию. Первоначально американский лидер допускал вариант с покупкой острова в Дании. Чиновники в администрации президента США отмечали, что Трамп серьезно настроен на Гренландию и даже не исключает силовой вариант ее присоединения.
В интервью NBC News Трамп заявил, что аннексия Гренландии неизбежна, пишет "Украинская правда".
Президент США отметил, что у него "совершенно точно" были реальные разговоры об аннексии Гренландии, которая в настоящее время является полуавтономной территорией Дании.
Что касается методов получения Гренландии, то Трамп отметил, что есть "большая вероятность того, что мы можем сделать это без военной силы", но "я ничего не убираю со стола".
Аннексия Гренландии, вероятно, может послать сигнал России и всему миру, однако Трамп отметил, что "не думает об этом".
Напомним, что Россия и США, как писал портал "Комментарии", договорились разработать меры по прекращению обстрелов энергетики России и Украины на 30 дней с 18 марта. При этом отмечается, что должна быть предусмотрена возможность продления и выхода из договоренности, если одна из сторон не будет ее соблюдать.
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