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Трамп уверенно превращается в раба Путина: в США указали на большую опасность

Глава Кремля не воспринимает Трампа как союзника, а видит в нем удобную мишень для манипуляций и пытается использовать в своих интересах

сегодня, 10:40
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Клименко Елена

Бывшая советница по вопросам национальной безопасности президента Дональда Трампа, Фиона Гилл, считает, что американский лидер стремится к "перезагрузке" отношений между США и Россией. Это желание, по ее словам, прослеживалось еще в первый президентский срок Трампа, когда он активно добивался личной встречи с Владимиром Путиным для обсуждения ключевых тем — от ядерного разоружения до экономических связей.

Трамп уверенно превращается в раба Путина: в США указали на большую опасность

Фото: из открытых источников

В комментарии для The Telegraph, Гилл отметила, что Трамп демонстрирует чрезмерное уважение Путину, ведь боится возможности ядерного конфликта. Однако она подчеркнула, что сейчас самая большая угроза кроется не в ядерных ударах, а в скрытых формах войны: кибератаках, диверсиях, отравлениях и политических убийствах.

По мнению Гилл, мягкое отношение Трампа к Москве имеет более глубокие корни — они связаны с его личным увлечением Путиным. Она считает, что Трамп разделяет с российским президентом идею разделения мира на "сферы влияния", а также принцип: "прав тот, у кого сила". Такой подход, как считает эксперт, постепенно ставит Трампа в зависимость от Путина.

Гилл также обратила внимание на стремление Трампа построить личную коммуникацию с кремлевским лидером, сопровождающуюся его все более открытыми намерениями сократить поддержку Украины и уменьшить участие США в европейских процессах безопасности. Она отметила, что Трамп хочет передать больше ответственности союзникам по НАТО.

Другой бывший советник по нацбезопасности Джон Болтон ранее уже отмечал, что Трамп склонен оценивать внешнюю политику через призму личных симпатий. Он убежден, что Трамп считает Путина своим другом, однако на самом деле только объектом его манипуляций.

Как уже писали "Комментарии", бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко заявил, что Дональд Трамп до сих пор надеется извлечь экономическую выгоду от будущего сотрудничества с Россией. По его словам, президент США оказывает давление на свое окружение и американское общество, что приводит к удалению страны от демократических ценностей.



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Источник: https://www.telegraph.co.uk/us/politics/2025/05/25/fiona-hill-interview-trump-terrified-putin-seen-firsthand/
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