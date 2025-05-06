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Трамп увидел "хороший момент" для мира в Украине: с чем это связано

Президент США обрадовался падению цен на нефть

сегодня, 09:31
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Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп заявил, что снижение цен на нефть усиливает давление на Россию и увеличивает вероятность мирного соглашения для завершения войны в Украине. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Трамп увидел "хороший момент" для мира в Украине: с чем это связано

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Сейчас, когда цены на нефть упали, мы имеем хороший момент для договоренностей. Россия хочет договориться, Украина хочет договориться. Если бы я не был президентом — никто бы ничего не договаривался", — высказался Трамп.

Американская нефть марки West Texas Intermediate торговалась на уровне $57,21 за баррель – это примерно на 27% меньше, чем на момент, когда Трамп пришел к власти.

Решение стран ОПЕК на выходных увеличить добычу нефти, несмотря на ожидаемое снижение спроса из-за торговой войны США, также способствовало падению цен.                                                     

Глава Белого дома неоднократно призывал ОПЕК наращивать добычу и снижать цены, утверждая, что это лишит Россию доходов и будет способствовать завершению войны. Администрация также угрожала новыми санкциями и другими мерами давления, пока мирные переговоры продвигаются медленно.

Эти заявления Трампа прозвучали за неделю до его запланированной поездки в Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты. Тем временем ЕС работает над предложением запретить импорт российского газа до конца 2027 года.

Читайте также на портале "Комментарии" — масштабная таможенная война, развязанная Дональдом Трампом, спровоцировала самое большое одномесячное падение мировых цен на нефть за последние три с половиной года. Об этом сообщает Reuters.




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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-05-05/dropping-oil-price-boosts-odds-of-ukraine-peace-deal-trump-says?srnd=homepage-europe
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