Трамп уволил Волца, но нашел ему другую работу

Дональд Трамп уволил Волца, но предложил его кандидатуру на должность посла в ООН. Об этом президент США сообщил в социальной сети.

Майк Уолтц (фото из открытых источников)

"Мне приятно объявить, что я выдвигаю кандидатуру Майка Уолта на должность следующего Посла Соединенных Штатов в ООН. Со времен своей службы в униформе на поле боя, в Конгрессе и в должности моего Советника по национальной безопасности Майк Уолтц настойчиво работал над тем, чтобы ставить интересы нашей страны на первое место".

Также стало известно, что обязанности советника по национальной безопасности будет выполнять госсекретарь Марко Рубио.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, кого Трамп назначит новым советником по нацбезопасности . Президент США Дональд Трамп планирует устранить своего советника по национальной безопасности Майка Волца, который, по данным источников, потерял доверие части администрации. Об этом сообщает Politico со ссылкой на трех осведомленных лиц, пожелавших остаться анонимными из-за конфиденциальности ситуации.

В частности, по словам источников, окончательное решение еще не принято, однако процесс может быть завершен уже в ближайшее время. Обсуждения потенциальной замены Волца продолжаются в Белом доме уже несколько недель, но, как утверждают источники, за последние дни ситуация начала развиваться стремительнее.

Издание отмечает, что пока неизвестно, кто именно может возглавить Совет национальной безопасности в случае увольнения Волца. Среди основных кандидатов источники Politico называют специального посланника президента Стива Виткоффа, участвующего в переговорах с Россией, Ираном и движением ХАМАС в Секторе Газа.

