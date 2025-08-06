Трамп уже дал Пентагону несколько приказов: ситуация на поле боя в Украине может измениться

Украина в самом деле имеет большие шансы получить новое наступательное вооружение. На сегодняшний день президент США Дональд Трамп дал Пентагону несколько приказов, которые приближают проломный момент. Такое заявление в интервью "24 каналу" сделал президент Республиканского клуба им. Рональда Рейгана Борис Пинкус.

Ракеты на F-16. Фото: из открытых источников

Спикер отметил, подобное вооружение может изменить ход боевых действий – в частности, наносить удары вглубь России, по ключевым целям.

Пинкус акцентировал, что Конгресс США в течение длительного времени требует передать украинскому народу такое оружие – это касается и новых американских крылатых ракет.

"Уникальность этих ракет в том, что они летят ниже 300 метров, и это очень важно, ведь они не попадают под действие радаров. Их радиус действия составляет 450-500 километров, и это, безусловно, достаточная дистанция", — отметил он.

Также Пинкус заявил, что такие ракеты класса "воздух-земля" могут использоваться как на истребителях МиГ, так и на F-16, а также то, что американский лидер уже приказал Пентагону заключить контракты с двумя оборонными корпорациями США на производство подобных ракет для Украины.

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