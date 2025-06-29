Президент США Дональд Трамп стремится получить Нобелевскую премию мира и, вероятно, имеет на это шансы. Однако, по словам руководителя аналитического центра "Башня" Валерия Клочко, его главная цель — избежать войн во время собственной каденции, а последствия для Украины его почти не волнуют. Пока Трамп пытается договориться с Владимиром Путиным о прекращении боевых действий, несмотря на возможные территориальные потери нашего государства.

Фото: из открытых источников

Клочок подчеркнул, что Трампу важно просто прекратить стрелять и его не беспокоит, чем это завершится для Украины. Он считает, что президент привык к компромиссам и видит решение о приостановлении боевых действий без дальнейших условий.

Аналитик также обратил внимание на последнее заявление Трампа о том, что Путин не нападет на НАТО во время его президентства. Между тем страны Североатлантического союза, в частности Финляндия, Польша и страны Балтии, уже усилили оборону, установив противопехотные мины на границах, несмотря на международные обязательства.

"Путин может совершить нападение, но договоренность может быть заключена в Стамбуле: мол, пока Трамп президент, мы прекратим огонь, а потом хоть потоп, а он получит Нобелевку. Трамп сможет сказать, что при его каденции войны не было", — отметил Клочок.

По его словам, именно по этой причине Трамп, вероятно, захочет вернуться в президентство, хоть это и противоречит конституционным нормам.

Как уже писали "Комментарии", бывший посол Украины в США Валерий Чалый в эфире телеканала "Эспрессо" объяснил, почему президент США Дональд Трамп не способен до конца понять логику действий российского лидера Владимира Путина. По его словам, между двумя политиками существует принципиальная разница в мировоззрении, опыте и базовых мотивациях.