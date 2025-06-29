Трамп уже договорился: раскрыт коварный план США по войне в Украине

Рубрики
МЕНЮ
Клименко Елена
Президент США Дональд Трамп стремится получить Нобелевскую премию мира и, вероятно, имеет на это шансы. Однако, по словам руководителя аналитического центра "Башня" Валерия Клочко, его главная цель — избежать войн во время собственной каденции, а последствия для Украины его почти не волнуют. Пока Трамп пытается договориться с Владимиром Путиным о прекращении боевых действий, несмотря на возможные территориальные потери нашего государства.
Фото: из открытых источников
Клочок подчеркнул, что Трампу важно просто прекратить стрелять и его не беспокоит, чем это завершится для Украины. Он считает, что президент привык к компромиссам и видит решение о приостановлении боевых действий без дальнейших условий.
Аналитик также обратил внимание на последнее заявление Трампа о том, что Путин не нападет на НАТО во время его президентства. Между тем страны Североатлантического союза, в частности Финляндия, Польша и страны Балтии, уже усилили оборону, установив противопехотные мины на границах, несмотря на международные обязательства.
"Путин может совершить нападение, но договоренность может быть заключена в Стамбуле: мол, пока Трамп президент, мы прекратим огонь, а потом хоть потоп, а он получит Нобелевку. Трамп сможет сказать, что при его каденции войны не было", — отметил Клочок.
По его словам, именно по этой причине Трамп, вероятно, захочет вернуться в президентство, хоть это и противоречит конституционным нормам.
Как уже писали "Комментарии", бывший посол Украины в США Валерий Чалый в эфире телеканала "Эспрессо" объяснил, почему президент США Дональд Трамп не способен до конца понять логику действий российского лидера Владимира Путина. По его словам, между двумя политиками существует принципиальная разница в мировоззрении, опыте и базовых мотивациях.