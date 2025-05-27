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Трамп уже обеспечил трагедию в Украине: на Западе назвали два страшных сценария

Дональд Трамп может заявить, что обе стороны не стремятся к миру, поэтому США должны держаться в стороне

сегодня, 11:25 comments1077
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Клименко Елена

На минувшей неделе Дональд Трамп выразил недовольство действиями Владимира Путина в связи с усилением ракетных обстрелов Украины. Как отмечает CNN, дальнейшие шаги США по войне зависят от того, подкрепит ли президент свои слова реальными действиями. В Кремле рассчитывают, что этого не произойдет.

Трамп уже обеспечил трагедию в Украине: на Западе назвали два страшных сценария

Дональд Трамп. Фото: СNN

CNN предполагает, что Трамп имеет два возможных пути при условии, что он готов выйти из-под влияния постоянного манипулирования со стороны Кремля.

Первый вариант: усилить давление на Россию, в частности из-за новых санкций или оказать поддержку Украине оружием по примеру Джо Байдена. Сам Трамп не исключает такой возможности — в комментарии 25 мая он заявил, что "серьезно рассматривает" введение новых ограничений против РФ.

Однако такой шаг станет политически рискованным поворотом, ведь Трамп неоднократно выступал против масштабного финансирования украинской обороны и такая позиция является важной частью его президентской кампании. Этот вариант также будет означать признание того, что его попытки контролировать Путина были иллюзией.

Другой путь, которого опасаются Киев и европейские столицы, — отказ США от активной роли в урегулировании конфликта. Трамп может просто заявить, что обе стороны не демонстрируют желания к миру и что Америка не должна вмешиваться.

В таком случае Россия сможет продолжить изнурительную войну с новыми атаками по мирному населению и закреплением оккупированных территорий. Это создаст опасный прецедент безопасности всей Европы и может расколоть трансатлантическое единство.

Как отмечают в CNN, сценарий американского ухода вполне возможен, ввиду изоляционистских настроений среди сторонников движения MAGA. Сигналы о таком подходе уже озвучивали государственный секретарь Марко Рубио и вице-президент Джей Ди Венс.

Как уже писал портал "Комментарии", бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что глава Белого дома Дональд Трамп согласится принять участие в трехсторонней встрече с президентами Украины и России только при условии, что это принесет ему личные политические дивиденды.



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Источник: https://edition.cnn.com/2025/05/27/politics/trump-putin-russia-ukraine-war-analysis
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