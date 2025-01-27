Трамп уже определил срок «прекращение войны» в Украине и это не 9 мая

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Ткачик Олеся
Новый план "завершения" войны за 100 дней был приурочен к 9 мая. Впрочем, как отмечает политтехнолог Алексей Голобуцкий, все, что будет приурочено к этой дате – будь то начало переговоров, встреча или завершение войны, будет означать лишь одно – президент США Дональд Трамп "прогнулся" под диктатора Владимира Путина.
Дональд Трамп
Да и вообще, по мнению Голобуцкого, предпосылки для тех "100 дней и 9 мая" минимальны. Ведь, во-первых, Трамп начал жестко закручивать гайки с санкциями. Настолько жестко, добавляет эксперт, что это произвело должное впечатление даже на Индию с Китаем. Логично, что американский президент с удовольствием присмотрелся хотя бы к первым действительно разрушительным результатам своих решений, считает политтехнолог.
Во-вторых, говорит он, Трамп и его команда уже обозначили период в 6 месяцев для достижения какого-либо решения по Украине. Следовательно, те условные 100 дней никак не давят на Трампа – у него обозначен значительно более свободный дедлайн, который наступит где-то летом.
При этом эксперт добавил, что на 9 мая он больше рассчитывает на один из тяжелейших массированных ракетных обстрелов Украины, а не на подписание мира.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что у Зеленского объяснили, почему план о завершении войны за сто дней является фейком.
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