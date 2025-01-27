logo

BTC/USD

99253.31

ETH/USD

3077.95

LTC/USD

110.87

USD/UAH

42.30

EUR/UAH

44.55

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Трамп уже определил срок «прекращение войны» в Украине и это не 9 мая
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп уже определил срок «прекращение войны» в Украине и это не 9 мая

Трамп никогда не подпишет документы в значимую для Путина дату

сегодня, 16:35 comments2842
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Новый план "завершения" войны за 100 дней был приурочен к 9 мая. Впрочем, как отмечает политтехнолог Алексей Голобуцкий, все, что будет приурочено к этой дате – будь то начало переговоров, встреча или завершение войны, будет означать лишь одно – президент США Дональд Трамп "прогнулся" под диктатора Владимира Путина.

Трамп уже определил срок «прекращение войны» в Украине и это не 9 мая

Дональд Трамп

"Путин однозначно это именно так и представит в публичной позиции. А что мы все знаем о Трампе точно: он никогда, никак, ни при каких условиях не допустит свои покоренной позиции или хоть намека на нее. Ради каких-либо целей Трамп не пойдет на то, что хоть кто-то воспримет как прогиб под Путина. Тем более, если он прогнется под Путина накануне важных договоренностей с Си – тот воспримет это как полную потерю лица Трампом, в лучших традициях Востока", – говорит эксперт.

Да и вообще, по мнению Голобуцкого, предпосылки для тех "100 дней и 9 мая" минимальны. Ведь, во-первых, Трамп начал жестко закручивать гайки с санкциями. Настолько жестко, добавляет эксперт, что это произвело должное впечатление даже на Индию с Китаем. Логично, что американский президент с удовольствием присмотрелся хотя бы к первым действительно разрушительным результатам своих решений, считает политтехнолог.

Во-вторых, говорит он, Трамп и его команда уже обозначили период в 6 месяцев для достижения какого-либо решения по Украине. Следовательно, те условные 100 дней никак не давят на Трампа – у него обозначен значительно более свободный дедлайн, который наступит где-то летом.

"Поэтому Трампу, поскольку у него нет сегодня конкретной схемы решения проблемы, выгоднее спокойно подождать влияния более жестких санкций. Подождать, какое решение выберет Китай. Переждать значимые для Путина даты ("9 мая", "день России" 12 июня и "22 июня"). И тогда уже в определенные им самим, а не Путиным сроки, где-то в июле (может даже 4 числа для большего символизма), подвести всех к подписанию документа. Бинго, Трамп – триумфатор и кандидат на Нобелевку мира", — отметил Голобуцкий.

При этом эксперт добавил, что на 9 мая он больше рассчитывает на один из тяжелейших массированных ракетных обстрелов Украины, а не на подписание мира.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что у Зеленского объяснили, почему план о завершении войны за сто дней является фейком.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02bK6CqZGz5AB3pKu4beJQdEJt7T3wd7d6U4KrtgYny2xG7T1Myy8ssvJT4vgTX1TLl&id=100039960767374
Теги:

Новости

Все новости