Трамп уже послал сигнал Китаю и российским элитам: чего от них хочет

Кремлевский диктатор Владимир Путин не намерен завершать войну в 2025 году, отметил в интервью "Главреду" политолог Тарас Загородний. Впрочем, добавляет он, американцы говорят о том, что ситуацию с войной в Украине можно будет изменить в ближайшие несколько месяцев.

Дональд Трамп

"Судя по последним событиям, американцы будут вынуждены пойти по "плану Помпео" и предоставить Украине оружие на несколько сотен миллиардов, снять все ограничения на удары по РФ, чтобы давить на россиян. Также будет работать фактор давления на российскую экономику, в частности, по вопросу нефти. Это давление также направлено и на Китай", — подчеркнул Загородний.

В этом контексте эксперт упомянул заявление Дональда Трампа о Панаме и Гренландии. Дело в том, подчеркивает он, что порты в Панаме уже более 10 лет находятся под контролем Китая. Сделав такое заявление, Трамп послал сигнал Пекину.

"Что касается Гренландии, то речь идет о стратегическом значении Арктики. В будущем освобождаются новые морские маршруты и ожидается большая борьба за Северный морской путь. Россия также активно заявляет о своем участии, как и другие граничащие с Арктикой страны. Китай, что интересно, тоже стремится участвовать в этом процессе, хотя находится далеко от Арктики. Более того, он даже объявил себя "приарктической страной", которая выглядит абсурдно", — отметил Загородний.

Учитывая все эти факторы, говорит эксперт, ясность в вопросе прекращения войны в Украине может появиться в конце следующего года. По его мнению, США также направили прозрачный намек российским элитам о том, что нужно убирать с поста президента Владимира Путина.

"Американцы, судя по всему, уже жирно намекают русским элитам. К примеру, в статьях Келлога был интересен пассаж о фиксации по линии разграничения, упоминания о том, что Россия должна будет оплачивать восстановление Украины, а рассмотрение вопроса возвращения территорий начинается после того, как Путин уйдет от власти. Это – прямой намек российским элитам, который заключается в следующем: мол, убирайте эту психу, потому что все равно заставим вас платить дорого и долго", — подчеркнул Загородний.

При этом он добавил, что Трамп никогда не примет те условия, которые выдвигает диктатор Путин, съедят.

"Трамп хочет выглядеть миротворцем, а не лузером", — подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о плане-минимуме Трампа по Украине.