Трамп уже просто не имеет выбора: какое решение примет по войне в Украине

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Президент США Дональд Трамп кратко, но ясно подтвердил, что поставил кремлевскому диктатору Владимиру Путину дедлайн для прекращения боевых действий в Украине. Хотя его ответ на вопрос журналиста был лаконичным — только "да", политолог Валерий Клочок убежден, что он не был случайным.
Дональд Трамп
По его мнению, Трамп сознательно признал наличие дедлайна, что может свидетельствовать о начале нового этапа в переговорах.
В то же время, по его словам, не все в российском руководстве готовы к прекращению огня. Свидетельством тому – очередные террористические удары по Кривому Рогу и Сумам. Однако в Москве есть и те, кто подвержен переговорам, ведь они могут открыть определенные выгоды для Кремля.
Клочок подчеркнул, что Трамп прекрасно понимает: выполнение его обещания о прекращении войны за 100 дней зависит именно от Путина. И хотя некоторые заявления Трампа не в пользу Украины, сам факт установления дедлайна намекает на новые шаги со стороны России.
По мнению политолога, серьезным толчком для Трампа могла стать атака России на Сумы. Это проявление террора оперативно осудили американские политики, в частности, генерал Кит Келлог и госсекретарь Марко Рубио.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , почему Трамп так снисходительно относится к Путину и по какому соглашению Виткофф договорился Кремли.
Новости