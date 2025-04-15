Трамп уже просто не имеет выбора: какое решение примет по войне в Украине

Президент США Дональд Трамп кратко, но ясно подтвердил, что поставил кремлевскому диктатору Владимиру Путину дедлайн для прекращения боевых действий в Украине. Хотя его ответ на вопрос журналиста был лаконичным — только "да", политолог Валерий Клочок убежден, что он не был случайным.

Дональд Трамп

По его мнению, Трамп сознательно признал наличие дедлайна, что может свидетельствовать о начале нового этапа в переговорах.

"Мы находимся в кульминационном моменте по многим вопросам. Одни пытаются притормозить, другие – ускорить. Агрессивные действия Путина свидетельствуют о том, что Путин либо уже стоит перед фактом этого дедлайна, либо не собирается завершать войну. Мне так кажется, потому что наличие переговоров России и США указывает на то, что Кремль не хочет высходить из этого диалога", — говорит Клочок.

В то же время, по его словам, не все в российском руководстве готовы к прекращению огня. Свидетельством тому – очередные террористические удары по Кривому Рогу и Сумам. Однако в Москве есть и те, кто подвержен переговорам, ведь они могут открыть определенные выгоды для Кремля.

Клочок подчеркнул, что Трамп прекрасно понимает: выполнение его обещания о прекращении войны за 100 дней зависит именно от Путина. И хотя некоторые заявления Трампа не в пользу Украины, сам факт установления дедлайна намекает на новые шаги со стороны России.

По мнению политолога, серьезным толчком для Трампа могла стать атака России на Сумы. Это проявление террора оперативно осудили американские политики, в частности, генерал Кит Келлог и госсекретарь Марко Рубио.

"Ситуация для Трампа складывается не лучшим образом. Если он откажется от идеи прекращения российско-украинской войны, это станет не просто репутационной потерей, а огромным провалом на международной арене. После этого никакие другие планы просто не увеличатся", — подчеркнул Клочок.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , почему Трамп так снисходительно относится к Путину и по какому соглашению Виткофф договорился Кремли.



